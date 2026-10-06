Jeffrey Archer fue una destacada figura pública británica que desarrolló una extensa carrera como escritor de novelas, dramaturgo y político.

A lo largo de su vida, Jeffrey Archer abarcó diversos ámbitos como el atletismo de alto nivel, la docencia, la recaudación de fondos benéficos y la política parlamentaria.

¿Quién era Jeffrey Archer?

Jeffrey Howard Archer, Barón Archer de Weston-super-Mare, conocido solo como Jeffrey Archer, fue un reconocido novelista, dramaturgo y político inglés.

En vida llegó a vender más de 300 millones de libros en todo el mundo, además de estar involucrado en las políticas de Inglaterra desde la década de los 70’s.

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¿Qué edad tenía Jeffrey Archer?

Jeffrey Archer nació el 15 de abril de 1940 en el City of London Maternity Hospital en Londres, murió el 5 de octubre de 2026 a la edad de 86 años en su residencia.

¿Quién fue la esposa de Jeffrey Archer?

La esposa de Jeffrey Archer fue Mary Archer, científica especializada en energía solar. Se conocieron mientras ambos estudiaban en la Universidad de Oxford y se casaron en julio de 1966.

¿Qué signo zodiacal era Jeffrey Archer?

Al haber nacido el 15 de abril, Jeffrey Archer era del signo de Aries.

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¿Cuántos hijos tenía Jeffrey Archer?

Jeffrey Archer tuvo 2 hijos con su esposa Mary Archer:

William Archer (nacido en 1972), quien trabaja como productor teatral

James Archer (nacido en 1974), quien se desempeña como asesor financiero y empresario

¿Qué estudió Jeffrey Archer?

Jeffrey Archer asistió al Brasenose College de la Universidad de Oxford a través del Departamento de Estudios Extra-Muros(Delegacy of Extra-Mural Studies), donde cursó y obtuvo un Diploma en Educación.

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¿En qué trabajó Jeffrey Archer?

A lo largo de su vida, Jeffrey Archer desempeñó múltiples empleos y profesiones: