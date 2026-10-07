Eva Marie Saint murió a los 102 años el martes 6 de octubre; la actriz era considerada una leyenda de Hollywood y estrella predilecta de Albert Hitchcock.

El representante de Eva Marie Saint confirmó la muerte de la actriz, quien es recordada por películas como Nido de ratas y North by northwest.

¿De qué murió Eva Marie Saint? La actriz que se convirtió en leyenda en Hollywood

Eva Marie Saint murió en su casa de Los Ángeles a los 102 años de causas naturales, así lo reveló su representante.

La familia de Eva Marie Saint la acompañó hasta sus últimos momentos y no han revelado dónde serán los servicios funerarios.

Eva Marie Saint (Amazon MGM)

La actriz trabajó en la época dorada de Hollywood e inició su carrera en televisión y teatro antes de convertirse en un estrella de cine.

Eva Marie Saint protagonizó Nido de ratas junto a Marlon Brando y ganó un Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto, lo cual impresionó al público ya que era su primera película.

Posteriormente trabajó en North by northwest, una de los clásicos de Albert Hitchcock.

Eva Marie Saint trabajó por más de siete décadas en Hollywood

La carrera de Eva Marie Saint la llevó a formar parte de películas como: Exodus, All fall down y The Russians are coming.

Eva Marie Saint trabajó en televisión y fue ganadora de un premio Emmy en 1990 por People like us.

La actriz estuvo vigente en el cine en películas como El perro sonriente y Superman returns.

Eva Saint estuvo casada por 65 años con el productor Jeffrey Hayden y tuvieron 2 hijos; el esposo de la actriz murió en 2016.