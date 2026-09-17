Nicholas Brandram, banquero británico de 44 años de edad y primo segundo del rey Felipe VI de España, fue encontrado muerto el pasado martes 15 de septiembre en su vivienda de Chiswick, al oeste de Londres.

La muerte de Nicholas Brandram, primo segundo de Felipe VI, se da en medio de las investigaciones en su contra por la presunta relación en el caso Putney Pusher, que se remonta al 5 de mayo de 2017.

Muere Nicholas Brandram, primo segundo del rey Felipe VI de España

La Policía Metropolitana de Londres informó que un hombre fue localizado inconsciente en su domicilio el pasado 15 de septiembre. Servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Posteriormente, se confirmó que el hombre era Nicholas Brandram, primo segundo de Felipe VI de España. Su muerte fue calificada como “inesperada”, señalando que no existían indicios sospechosos.

Muere Nicholas Brandram, primo segundo de Felipe VI, a los 44 años en Londres (Redes sociales)

Nicholas Brandram había sido detenido el 15 de junio de 2026 por presuntamente empujar a una mujer hacia la trayectoria de un autobús de dos pisos en 2017, incidente conocido como Putney Bridge.

La rápida maniobra del conductor del autobús evitó que la mujer fuera atropellada y solo sufrió lesiones menores. El caso permaneció sin resolver durante años hasta que la investigación fue retomada.

Nicholas Brandram pertenecía a una familia vinculada con distintas casas reales europeas. Era nieto de la princesa Catalina de Grecia y Dinamarca, prima hermana de la reina Sofía y primo segundo de Felipe VI.

Además de su trayectoria como banquero de HSBC, Nicholas Brandram había servido como capitán del Ejército británico y participado en operaciones militares en Afganistán.