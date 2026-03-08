Omar Harfouch adelanta que documental que estrenará HBO mostrará las pruebas del fraude que hubo en Miss Universo 2025.

“Después de tener una conversación irrespetuosa con Raúl Rocha sobre la falta de transparencia en el proceso de votación… decidí renunciar al jurado y negarme a ser parte de esta farsa. Tampoco tocaré la música compuesta para el evento” Omar Harfouch

El pianista franco-libanés, Omar Harfouch ya había revelado irregularidades graves en el proceso de selección que rodeó la coronación de Fátima Bosch.

Omar Harfouch, quien fue invitado a formar parte del jurado de Miss Universo 2025, adelantó que mostrará el fraude que hubo en el certamen en documental de HBO.

El documental que vería la luz en junio, mostraría las pruebas del fraude que hubo en Miss Universo 2025 y que llevó a coronarse a Fátima Bosch.

Miss Universo 2025: Omar Harfouch asegura tener pruebas de fraude (@camuyana / X )

Omar Harfouch contaría con audios de Raúl Rocha en donde se habría predeterminado quién debería de ganar Miss Universo 2025.

El pianista asegura que estas pruebas pondrán en duda la integridad de Miss Universo ya que existía un “jurado improvisado” que seleccionó de manera anticipada a las 30 finalistas, sin conocimiento del jurado establecido.

Días antes de la final de Miss Universo 2025, Omar Harfouch renunció a su puesto de juez en el comité de selección, alegando supuestos malos manejos y falta de transparencia.

Omar Harfouch aseguró que no sería “parte de esa farsa” pues aseveró que ya se había escogido a las finalistas previo a que se realizará el certamen.

De acuerdo con Omar Harfouch solo busca “hacer justicia” no solo por él, sino por todas las concursantes y por la credibilidad del concurso.