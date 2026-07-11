El presidente de Donald Trump respondió a la amenaza del gobierno de Irán sobre lanzar un atentado en venganza por la muerte de Alí Jameneí, cuyo funeral se celebró este sábado 11 de julio.

“Mil misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán, y miles más se lanzarán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza”. Donald Trump

Mojtaba Jamenaí, nuevo líder supremo de Irán, prometió vengar a Alí Jameneí y hacer pagar a todos los responsables por la muerte de su padre, así como la de cientos de “mártires” iraníes.

Trump asegura que hay mil misiles listos para atacar a Irán cumple su amenaza

Donald Trump lanzó una contundente advertencia a Irán al asegurar que ordenó preparar una respuesta militar inmediata en caso de que el gobierno iraní intente atentar contra su vida.

Trump asegura que hay mil misiles listos para atacar si Irán cumple su amenaza (Captura de pantalla)

A través de su red social, Donald Trump afirmó que hay mil misiles listos y apuntados hacia Irán, además de miles más preparados para ser desplegados si se concreta cualquier agresión en su contra.

En su mensaje, Trump sostuvo que ya instruyó al ejército estadounidense para ejecutar una ofensiva de gran escala contra Irán si las autoridades de ese país llevan a cabo un intento de asesinato.

Trump aseguró que la orden permanecerá vigente durante un año y podrá extenderse si las circunstancias lo requieren, asegurando que Estados Unidos tiene la capacidad de “destruir por completo” a Irán.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos van en aumento luego de que este sábado 11 de julio, durante el funeral de Alí Jameneí, Mojtaba Jamenaí amenzara con vengar a su padre.