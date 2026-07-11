El representante de Irán ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU), exigió que se ejerzan acciones para ponerle un alto a los nuevos ataques lanzados por Estados Unidos.

“Se deben adoptar medidas eficaces y decisivas para detener el acto ilegal de agresión de Estados Unidos” Amir Saeid Iravani. Representante de Irán en la ONU

Así lo demandó Amir Saeid Iravani al señalar que es necesario que se pongan en marcha medidas efectivas en contra de lo que, dijo, se trató de un acto ilegal de agresión.

Asimismo, el representante permanente de Irán ante la ONU advirtió que de no frenar los nuevos ataques de Estados Unidos, no se van a respetar los acuerdos de paz.

Ataques de Estados Unidos contra Irán (Alireza Sotakbar / AP)

Irán exige que ONU intervenga ante Estados Unidos para frenar nuevos ataques

El 17 de junio de 2026, los gobiernos de Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo de paz con el fin de poner un alto al conflicto que estalló el 28 de febrero.

Sin embargo, 3 semanas más tarde, los días 8 y 9 de julio, Estados Unidos rompió el alto al fuego al ejecutar diversos bombardeos que dejaron al menos 14 muertos.

Ante ello, Irán exigió que la ONU ponga en marcha medidas efectivas con las que sea posible ponerle un alto a la nueva ofensiva que lanzaron las fuerzas armadas de Estados Unidos.

“Deben adoptar medidas eficaces y decisivas para detener el acto ilegal de agresión de Estados Unidos. Deben impedir cualquier nueva escalada” Amir Saeid Iravani. Representante de Irán en la ONU

A las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU, Amir Saeid Iravani aseveró que los ataques van contra la Carta de Naciones Unidas, por lo que consideró que necesario que el organismo intervenga.

En el mismo llamado, el representante de Irán también exigió que la ONU llame al gobierno de Estados Unidos para que comprometa a cumplir sus “obligaciones y rinda cuentas por su agresión”.

Irán amaga con dejar de respetar acuerdo de paz

Al exigir que la ONU intervenga ante Estados Unidos para exigir que cumpla el acuerdo de paz, el represente de Irán también amagó con hacer un lado el tratado firmado.

Sobre el punto, resaltó que la nación persa está comprometida con la aplicación del acuerdo, pero su disposición solo se mantendrá si Estados Unidos cumple con sus obligaciones.

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (AFP / AFP)

En ese sentido, resaltó que si Washington continua con los ataques y violando sus compromisos, Irán también va a olvidar el tratado porque dejará de estar obligado a cumplir sus obligaciones.

Además, insistió que la responsabilidad del estrecho de Ormuz es “exclusiva” de su país y advirtió de que cualquier interferencia “pondrá en peligro la seguridad marítima y aumentará las tensiones regionales”.