El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado el alto al fuego con Irán, aunque aseguró que las conversaciones de paz entre ambos países continuarán.

El mandatario estadounidense hizo el anuncio este viernes 10 de julio de 2026 a través de su red social Truth Social, donde reiteró que la tregua entre Washington y Teherán llegó oficialmente a su fin.

La tregua para un posible acuerdo de paz, anunciada el 8 de abril, puso fin a varias semanas de conflicto tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desencadenó la escalada bélica iniciada el 28 de febrero.

Sin embargo, el acuerdo se vio debilitado por enfrentamientos de menor intensidad registrados durante los últimos meses.

Trump da por terminado el alto el fuego con Irán (Especial)

Trump confirma que Estados Unidos seguirá dialogando con Irán pese al fin del alto al fuego

“La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto al fuego ha terminado”, escribió Trump en Truth Social.

Aunque el presidente estadounidense no ofreció detalles sobre el estado actual de las negociaciones ni el lugar donde continuarán, insistió en que el alto al fuego concluyó este viernes 10 de julio.

Durante esta semana, las tensiones entre ambos países volvieron a intensificarse, Teherán lanzó ataques contra embarcaciones comerciales, mientras que Washington respondió con bombardeos.

Además, Irán atacó objetivos estadounidenses en distintos países de Oriente Medio mediante drones y misiles.

Trump asegura que el alto al fuego con Irán ya estaba terminado desde abril

Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara a principios de esta semana, Trump afirmó que, desde su perspectiva, el alto al fuego acordado en abril ya había dejado de existir. Asimismo, calificó a funcionarios iraníes como “basura” y “gente enferma”.

El mandatario también acusó a Irán de incumplir y tergiversar de manera reiterada el protocolo de entendimiento firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio, documento que ratificó el alto al fuego anunciado en abril.

Finalmente, Trump señaló en Ankara que hablaría con su enviado especial, el empresario Steve Witkoff, y con su yerno Jared Kushner, quienes han encabezado los contactos con representantes iraníes.

No obstante, subrayó que será decisión de Teherán regresar formalmente a la mesa de negociación.