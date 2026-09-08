México y Estados Unidos reforzaron su coordinación en materia de seguridad fronteriza con la puesta en marcha de “Águila Alta”, un operativo binacional enfocado en la detección y neutralización de drones que operan de forma irregular en la región Tijuana-San Diego.

La estrategia reúne a fuerzas armadas y autoridades de ambos países para compartir inteligencia, homologar protocolos y fortalecer la vigilancia ante amenazas tecnológicas emergentes.

El ejercicio, que se desarrolla en distintas etapas, busca evaluar la capacidad de respuesta conjunta y mejorar los mecanismos de protección en la frontera. Terminará el 21 de septiembre.

Operativo antidrones (Especial)

México y Estados Unidos despliegan operativo antidrones en frontera Tijuana-San Diego

El 31 de agosto de 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron un ejercicio militar conjunto en la franja fronteriza entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

Se trata de un operativo antidrones en el que fuerzas armadas mexicanas coordinaron acciones con mandos estadounidenses para detectar y desactivar aparatos en la zona.

La acción binacional que lleva por nombre “Águila Alta”, está dirigida a las aeronaves no pilotadas que operan de forma no autorizada en las inmediaciones del límite territorial común.

Dron volando. ( Mukhtar Shuaib Mukhtar/Pexels)

Durante la actividad binacional, el personal usa equipo de neutralización electrónico de vanguardia y comparte información operativa en tiempo real para contrarrestar amenazas aéreas de baja altitud.

Sobre la cooperación interinstitucional entre México y Estados Unidos, el gobierno federal aseguró que fortalece los mecanismos de vigilancia y garantiza un mayor control sobre los riesgos de seguridad.

Operativo antidrones de México y Estados Unidos consta de 2 fases

Al informar sobre el operativo antidrones bautizado como “Águila Alta”, el gobierno de México explicó que las acciones que se han desplegado contemplan 2 fases estratégicas.

La primera etapa que se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre, fue un taller teórico enfocado en la interoperabilidad de los equipos, manejo de frecuencias de radiocomunicación e intercambio de inteligencia.

En tanto, del 7 al 21 de septiembre, las unidades llevarán a cabo simulaciones de vuelo en campo, en las que pondrán a prueba la detección y neutralización de aeronaves no pilotadas en tiempo real.

El ejercicio conjunto entre México y Estados Unidos permitirá evaluar la efectividad de los protocolos de respuesta, homologando criterios técnicos para el combate a las amenazas tecnológicas emergentes.