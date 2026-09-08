México y Estados Unidos reforzaron su coordinación en materia de seguridad fronteriza con la puesta en marcha de “Águila Alta”, un operativo binacional enfocado en la detección y neutralización de drones que operan de forma irregular en la región Tijuana-San Diego.

La estrategia reúne a fuerzas armadas y autoridades de ambos países para compartir inteligencia, homologar protocolos y fortalecer la vigilancia ante amenazas tecnológicas emergentes.

El ejercicio, que se desarrolla en distintas etapas, busca evaluar la capacidad de respuesta conjunta y mejorar los mecanismos de protección en la frontera. Terminará el 21 de septiembre.

Estados Unidos derribó más de 100 drones en la frontera con México durante agosto
Operativo antidrones (Especial)

México y Estados Unidos despliegan operativo antidrones en frontera Tijuana-San Diego

El 31 de agosto de 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron un ejercicio militar conjunto en la franja fronteriza entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

Se trata de un operativo antidrones en el que fuerzas armadas mexicanas coordinaron acciones con mandos estadounidenses para detectar y desactivar aparatos en la zona.

La acción binacional que lleva por nombre “Águila Alta”, está dirigida a las aeronaves no pilotadas que operan de forma no autorizada en las inmediaciones del límite territorial común.

Dron volando.
Dron volando. ( Mukhtar Shuaib Mukhtar/Pexels)

Durante la actividad binacional, el personal usa equipo de neutralización electrónico de vanguardia y comparte información operativa en tiempo real para contrarrestar amenazas aéreas de baja altitud.

Sobre la cooperación interinstitucional entre México y Estados Unidos, el gobierno federal aseguró que fortalece los mecanismos de vigilancia y garantiza un mayor control sobre los riesgos de seguridad.

Operativo antidrones de México y Estados Unidos consta de 2 fases

Al informar sobre el operativo antidrones bautizado como “Águila Alta”, el gobierno de México explicó que las acciones que se han desplegado contemplan 2 fases estratégicas.

La primera etapa que se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre, fue un taller teórico enfocado en la interoperabilidad de los equipos, manejo de frecuencias de radiocomunicación e intercambio de inteligencia.

En tanto, del 7 al 21 de septiembre, las unidades llevarán a cabo simulaciones de vuelo en campo, en las que pondrán a prueba la detección y neutralización de aeronaves no pilotadas en tiempo real.

El ejercicio conjunto entre México y Estados Unidos permitirá evaluar la efectividad de los protocolos de respuesta, homologando criterios técnicos para el combate a las amenazas tecnológicas emergentes.