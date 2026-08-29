La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que los tres drones inhabilitados por el Comando Norte de Estados Unidos con un arma láser eran utilizados por una red de tráfico de migrantes.

De acuerdo con la información, estos drones eran utilizados para vigilar los movimientos de las autoridades en la frontera entre México y Estados Unidos y conocer así los movimientos de seguridad.

Drones derribados por Estados Unidos eran usados para el tráfico de migrantes, confirma Sedena

A través de un comunicado, la Sedena informó que los drones derribados por Estados Unidos durante la noche del 25 y 26 de agosto, eran para el tráfico de personas. El Gabinete de Seguridad confirmó el hecho.

Sedena confirma que drones derribados en Estados Unidos eran usados para traficar migrantes (Captura de pantalla)

La información fue comunicada a México por la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte, a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas.

Sedena precisó que los aparatos fueron inhabilitados en territorio soberano de Estados Unidos, por lo que la operación correspondió a las autoridades de ese país, aunque se trabaja en conjunto en la frontera.

La dependencia también aclaró que estas acciones forman parte de las denominadas operaciones “espejo”, mediante las cuales México y Estados Unidos realizan reconocimientos simultáneos.

El hallazgo se da en un contexto de creciente preocupación de las autoridades estadounidenses por el uso de drones por organizaciones criminales para facilitar el tráfico de personas y drogas.

El Comando Norte informó previamente que los tres drones fueron derribados mediante un sistema láser de alta energía del Ejército estadounidense, conocido como AMP-HEL.