El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) detectó que en Colorado, Estados Unidos, pretendían vender 80 piezas prehispánicas en una subasta del 4 de junio de 2026.

Ante ello, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, detalló que se empezaron las acciones correspondientes para “exigir la suspensión” de la venta de estas piezas prehispánicas.

Estados Unidos pretendía subastar 80 piezas prehispánicas de México

A través de un post en X, Claudia Curiel de Icaza informó que el INAH detectó una subasta ilegal por parte de Estados Unidos a piezas prehispánicas de México.

Según la información, “especialistas” del INAH encontró que había una subasta organizada por Artemis Fine Arts en Louisville, Colorado, Estados Unidos, que tenía 80 piezas prehispánicas para comercializar.

Ante ello, de Icaza recordó que como estas piezas son “propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles” se comenzaría el proceso legal para no solo suspender la venta en la subasta, sino también para que se devuelvan al gobierno de México.

Asimismo, se exhortó directamente a “detener” la subasta nombrada Fine/Visual Art, Ancient, Ethnographic Art, que se realizaría en línea el 4 de junio de 2026.

“Nuestro patrimonio no es objeto de lucro ni de apropiación. Su defensa es un compromiso permanente con la memoria y la soberanía cultural de México”. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura.

Claudia Curiel de Icaza pide a Estados Unidos parar subasta de piezas prehispánicas de México. (@ccurieldeicaza)

Claudia Curiel de Icaza pide a Estados Unidos parar subasta de piezas prehispánicas de México. (@ccurieldeicaza)

Hasta el momento, la secretaria de Cultura no ha informado qué pasó con la subasta con piezas prehispánicas en Estados Unidos que México reclamó.