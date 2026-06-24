La casa de subastas Millon & Associés en París prepara la venta de su tradicional colección “Adicción Tribal”, que incluye un lote de 54 bienes arqueológicos mexicanos de culturas como la maya, olmeca, teotihuacana, mexica, chontal y totonaca, además de piezas de Tlatilco, Mezcala, Chupícuaro, Colima y Nayarit.

La subasta, con un total de 277 piezas de América, África y Europa, podría alcanzar más de 3 millones 375 mil pesos.

Los objetos mexicanos provienen de la colección del francés André Martínez, iniciada en 1970.

Estos son los bienes arqueológicos mexicanos que serán subastados en París por Millon & Associés

La subasta de los bienes arqueológicos mexicanos en París por Millon & Associés contempla un lote de 54 piezas de las culturas maya, olmeca, teotihuacana, mexica, chontal y totonaca.

Así como piezas de las civilizaciones de Tlatilco del Estado de México, Mezcala de Jalisco, Chupícuaro de Michoacán, y otras más provenientes de Colima y Nayarit detalló Millon & Associés

Entre las piezas de bienes arqueológicos mexicanos que destacan en la venta de Millon & Associés está una máscara teotihuacana de culto de dignatario con piedra caliza verde pálida datada de los años 450 y 650.

Otras piezas de bienes arqueológicos mexicanos importantes en venta son:

Máscara olmeca de dignatario de entre 900-550 antes de nuestra era

Chicomecóatl, diosa azteca del maíz y la abundancia de entre los años 1200-1521

Una hacha doméstica con cabeza de iguana de la cultura Maya de entre los años 600-900

Representación de un señor con el cinturón de un jugador de pelota de entre los años 200 y 700

Vaso maya de terracota con representación de héroes gemelos del Popol Vuh de entre los años 550-950

Bienes arqueológicos mexicanos en venta por Millon & Associés serían de la colección André Martínez

Entre los detalles de Millon & Associés precisó que los bienes arqueológicos mexicanos en venta forman parte de varias colecciones del famoso coleccionista e hijo de inmigrantes españoles, el francés André Martínez.

En descripciones, las piezas de la colección de André Martínez se comenzaron a reunir en 1970, tras descubrir el encanto del arte de América, y la importancia de piezas de terracota de hace más de dos milenios.