La Secretaría de Cultura exigió la restitución de cuatro piezas mesoamericanas que serán subastadas en Monte Carlo, Mónaco, por la casa Accademia Fine Art.

“El dictamen del INAH establece que se trata de bienes que forman parte del patrimonio cultural de la Nación; es decir, son propiedad de México, inalienables e imprescriptibles”. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

La titular, Claudia Curiel de Icaza, informó que ya se iniciaron los procedimientos legales para repatriar los bienes, dictaminados por el INAH como patrimonio cultural de México.

Conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, estas piezas no pueden venderse ni exportarse.

La dependencia hizo un llamado a detener la subasta y reflexionar sobre el despojo cultural.

Secretaría de Cultura exige restitución de piezas mesoamericanas subastadas en Mónaco

Claudia Curiel de Icaza compartió el oficio que la Secretaría de Cultura envió a la Accademia Fine Art, con motivo de la subasta de cuatro piezas mesoamericanas el próximo 16 de abril, las cuales son propiedad de México.

Secretaría de Cultura exige repatriar piezas mesoamericanas que serían subastadas en Mónaco (Captura de pantalla)

Acorde con la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un dictamen en materia de arqueología y determinó que son bienes mesoamericanos.

“En nombre del Gobierno de México, expreso a usted nuestra rotunda desaprobación y rechazo a la venta de piezas [..] a través de la subasta titulada ‘Jour 2: Art ancien et moderne: Vente de mobilier, objets d’art verrerie, argenterie, estampes, tapis, porcelaine’”. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

Los cuales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, no pueden venderse, ni exportarse, ya que está prohibido desde 1827.

Por lo mismo, la Secretaría de Cultura apela a la ética y respeto por el patrimonio cultural a la casa de subastas, a la cual hace un llamado a detener la venta de las cuatro piezas.

Ya que se trata de vestigios que integran el patrimonio histórico y cultural de México, y la memoria de los pueblos originarios, por lo que hizo la invitación a reflexionar sobre el despojo cultural.

Piezas mesoamericanas fueron extraídas de México ilegalmente: Secretaría de Cultura

En el comunicado, la Secretaría de Cultura también apunta que las piezas que forman parte de la subasta fueron extraídas de manera ilegal de México, ya que está prohibida su exportación.

Por lo cual, la Secretaría de Cultura inició los procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades correspondientes para que las piezas sean repatriadas a México a través de vías legales.

Asimismo, la Secretaría de Cultura afirmó que que está comprometida con la protección del patrimonio cultural así como el tráfico ilícito de bienes, aunque no mencionó si comenzará una investigación.