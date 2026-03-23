La casa de subastas Templum Fine Art Auctions en Barcelona pondrá a la puja este miércoles 25 de marzo una máscara maya precolombina tallada en pórfido, con un precio inicial de 2 mil 500 euros.

La pieza, que data entre 2000 a.C. y 900 d.C., forma parte de una colección privada y podría alcanzar hasta 4 mil euros.

El evento también incluirá esculturas de las culturas Tumaco de Colombia, además de un jarrón ceremonial Chimú de Perú, dentro de la Gran Subasta de Primavera.

Subastan máscara maya en Barcelona

Este próximo miércoles 25 de marzo, se pondrá en subasta una máscara maya en Barcelona, pieza que data de la época precolombina entre los años 2 mil antes de Cristo y 900 después de Cristo.

Dicha máscara maya se trata de una pieza tallada en Pórfido, una roca ígnea volcánica, que destaca por ser extremadamente dura y resistente.

La máscara maya actualmente forma parte de una colección privada en la Jacob Epstein de Christie´s London Art Tribal de 1995.

La puja por la máscara maya en la subasta de Barcelona comenzará con un precio de 2 mil 500 euros, y se espera que la pieza precolombina pueda alcanzar hasta los 4 mil euros.

Máscara maya será puesta a subasta en Barcelona (Templum Fine Art Auctions)

Otras piezas precolombinas serán subastadas en España

Además de la máscara maya, otras piezas precolombinas serán subastadas en España como parte de la puja titulada Gran subasta de primavera de obras de grandes maestros, bellas arte

Por lo que en la subasta se tendrán varias piezas de la época precolombina particularmente esculturas de la cultura Tumaco, La Tolita procedentes de Colombia y Ecuador que comenzarán con un precio de 300 euros - más de 6 mil pesos - y hasta más de 14 mil pesos.

Máscara maya será puesta a subasta en Barcelona (Templum Fine Art Auctions)

Entre otras piezas precolombinas, también se subastará un jarrón ceremonial Chimú de Perú del año estimado 1500 después de Cristo, la cual destaca por ser una cerámica negra, que podría alcanzar los más de 41 mil pesos.