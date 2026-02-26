El gobierno de México desde la Secretaría de Cultura exige que una subasta en París, Francia, con piezas prehispánicas se detenga por ser ilícita.

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, firmó el documento donde se argumenta que además, las piezas deben ser devueltas a México.

México defiende piezas prehispánicas que iban a ser subastadas en París

A través de X, Claudia Curiel de Icaza, dio a conocer el llamado a que la subasta “Les Empire de Murière” programada para el 27 de febrero en París, fuera suspendida por ser ilícita.

Según la secretaria, se encontró que la subasta que iba a tener como sede la Casa Millon, tenía 40 piezas prehispánicas que corresponden al patrimonio de México y que son “inalienables por ley”.

Curiel de Icaza exige detención de subasta en París de piezas prehispánicas. (@ccurieldeicaza)

Ante ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) “emitió el dictamen correspondiente”, por el que replican “Mi patrimonio no se vende”.

INAH sobre subasta ilegal en París de piezas prehispánicas. (@ccurieldeicaza)

Asimismo, de Icaza adjuntó la carta dirigida a Casa Millon en París, Francia, donde exponen que las piezas que supuestamente están bajo su propiedad son ilícitas.

“Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva una extracción ilícita”. Comunicado de la Secretaría de Cultura.

Por otra parte, además de subrayar que se iniciaron “procedimientos jurisdiccionales” por las piezas prehispánicas, recordó que las piezas tendrán que ser “repatriadas” a México “por los canales diplomáticos y legales oficiales”.

Asimismo, la Secretaría de Cultura hizo un llamado a evitar la “este tipo de ventas” debido a que atentan contra el patrimonio de México y sus culturas prehispánicas.