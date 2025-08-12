Por orden de un juez federal, el gobierno de Estados Unidos deberá informar las condiciones bajo las que tiene encerrado al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero.

Esto luego de que la defensa legal de Rafael Caro Quintero denunciara que se encuentra sometido presuntamente a un aislamiento extremo, incluso bajo condiciones de confinamiento más estrictas que otros detenidos.

Cabe señalar que Rafael Caro Quintero se encuentra detenido en la cárcel metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, acusado entre otros delitos por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA.

Rafael Caro Quintero: Estados Unidos debe aclarar en qué condiciones está encerrado, ordena juez

El juez Frederic Block emitió el lunes 11 de agosto 2025 una orden con la que el gobierno de Estados Unidos deberá aclarar en qué condiciones está encerrado el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero.

De manera puntual, la instrucción del juez federal está dirigida al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que este responda a los señalamientos presentados por los abogados de Rafael Caro Quintero.

Ante esta situación el juez Frederic Block subrayó que la aclaración de las autoridades debe presentarse en un periodo no mayor a 7 días, es decir, como máximo el lunes 18 de agosto 2025 .

De acuerdo con los reportes, dependiendo de la respuesta que presente el Departamento de Justicia de Estados Unidos los fiscales podrían emitir una convocatoria para que se lleve a cabo una audiencia.

En esta se podrían posicionar por las condiciones de encierro del narcotraficante Rafael Caro Quintero, para determinar si es necesario modificar o no la situación en la que se encuentra.

Rafael Caro Quintero evita la pena de muerte en Estados Unidos (Cuartoscuro /Especial)

Rafael Caro Quintero: defensa acusa aislamiento extremo en cárcel de Estados Unidos

El 8 de agosto de 2025 la defensa legal del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero presentó un queja formal ante el juez Frederic Block por las condiciones de encierro de su cliente.

Mediante una carta, denunciaron que Rafael Caro Quintero está sometido a un aislamiento extremo, además de que el trato que recibe sería similar al que se da a acusados de ser terroristas de alta peligrosidad.

Entre las restricciones, acusan, están que Rafael Caro Quintero se encontraría incomunicado con su familia, además de que permanecería la mayor parte del tiempo encerrado sin permitirle alguna actividad física.

Por tal motivo solicitaron una evaluación ante estas condiciones, con la intención de modificar el encierro en el que se encuentra el narcotraficante Rafael Caro Quintero.