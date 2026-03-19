En la Corte del Distrito Este de Nueva York se fijó la fecha del juicio contra Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, quien enfrenta cargos por secuestro, tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, además de delitos de narcotráfico y uso ilegal de armas.

El juicio, programado para el 8 de marzo de 2027, podría derivar en cadena perpetua. La defensa ha denunciado condiciones de aislamiento y problemas de salud, mientras se descarta la pena de muerte.

Rafael Caro Quintero enfrenta múltiples cargos en EU; asesinato de “Kiki” Camarena, entre los principales

El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero compareció el 19 de marzo de 2026 en la Corte del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, como parte de la audiencia de seguimiento de su proceso judicial en Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, el juez a cargo fijó el inicio del juicio para el 8 de marzo de 2027, fecha en la que se definirá la situación jurídica del fundador del extinto Cártel de Guadalajara.

La próxima diligencia del caso quedó programada para las 10:00 horas.

Caro Quintero, de 73 años, enfrenta múltiples cargos graves, entre los que destacan:

Secuestro Tortura Asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, ocurrido en 1985 Dos cargos por distribución internacional de narcóticos Uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico

Cabe recordar que el llamado “Narco de Narcos” permanece preso en Estados Unidos desde febrero de 2025, tras ser transferido desde México junto con otros 28 integrantes del crimen organizado.

Entre ellos se encuentran Vicente Carrillo Fuentes, así como los hermanos Treviño Morales, identificados como cofundadores del Cártel de Los Zetas.

Rafael Caro Quintero (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Rafael Caro Quintero libra la pena de muerte

En su comparecencia inicial y tras su extradición, Rafael Caro Quintero se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico, asociación delictiva y, por supuesto, el asesinato de Enrique Kiki Camarena.

La defensa legal logró que la fiscalía estadounidense descartara solicitar la pena de muerte; sin embargo, Rafael Caro Quintero podría ser sentenciado a cadena perpetua, reporta la periodista Azucena Uresti de Grupo Fórmula.

Durante el proceso, el abogado ha denunciado condiciones de aislamiento severo y problemas de salud del imputado.

Aunque se ha dicho que Rafael Caro Quintero intenta llegar a un acuerdo de cooperación con las autoridades, expertos rechazan la posibilidad debido a la muerte del agente mexicoestadounidense.