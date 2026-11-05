El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció que la Met Gala 2027 y su exposición del Costume Institute llevarán por título “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday” para rendir homenaje a la moda cotidiana.

Esta nueva temática surge tras la cancelación del homenaje inicial al diseñador John Galliano, el cual fue descartado debido a controversias relacionadas con su historial de declaraciones antisemitas y racistas.

La exhibición, programada para inaugurarse el 3 de mayo de 2027, se dividirá en dos secciones principales enfocadas en formas familiares y materias comunes.

La Met Gala 2027 estará dedicada a la moda cotidiana bajo la temática “extraORDINARY”

La temática de la Met Gala 2027 y de su correspondiente exposición del Costume Institute se titula “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday” (extraORDINARIO: La moda y la poética de lo cotidiano):

Gala benéfica y alfombra roja: Se celebrará el lunes 3 de mayo del 2027

Exposición abierta al público: Podrá visitarse del 9 de mayo del 2027 al 9 de enero de 2028

Met Gala 2027 anuncia ‘extraORDINARY’, su nueva temática sobre moda cotidiana (@itgirlbackup / X )

Curada por Andrew Bolton junto con Stephanie Kramer y Emily Mushaben, la propuesta explora cómo el diseño, la artesanía y la experimentación transforman las prendas y materiales más habituales de la vida diaria en obras de arte de alta costura.

El propio título juega con la combinación de las palabras extraordinary (extraordinario) y ordinary (ordinario) para mostrar cómo lo cotidiano puede adquirir una dimensión excepcional.

La exposición en el Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York se estructurará en dos secciones principales:

Formas Familiares (Familiar Forms): Examina la reinterpretación de prendas básicas de uso diario como camisetas blancas, vaqueros/jeans, camisas, gabardinas, sudaderas y abrigos acolchados (puffer). Incluye diseños de creadores como Virgil Abloh (Off-White), Gianfranco Ferré, Jonathan Anderson (Loewe), Pierpaolo Piccioli (Moncler), Charles James y Marc Jacobs

Materia Común (Common Matter): Se centra en la transformación de materiales sencillos, humildes o desechables en piezas artísticas de vestir, abarcando elementos como papel, plástico, aluminio, porcelana astillada o utensilios domésticos. Destaca la experimentación de firmas y diseñadores como Martin Margiela, Comme des Garçons y Ellen Hodakova Larsson

Met Gala 2027 anuncia ‘extraORDINARY’, su nueva temática sobre moda cotidiana (@itgirlbackup / X )

El recorrido se iniciará con prendas de la colección otoño-invierno 2024 de Jun Takahashi (Undercover), inspiradas en la película Perfect Days de Wim Wenders, que celebra la belleza escondida en los pequeños rituales diarios.

La exhibición concluirá con propuestas de Kunihiko Morinaga (Anrealage), centradas en modificar las estructuras, volúmenes y geometrías de prendas conocidas como parkas y gabardinas.

¿Por qué la Met Gala 2027 cambió de temática?

La Met Gala 2027 cambió su temática debido al fuerte rechazo público y la controversia que generó la propuesta anunciada inicialmente.

A finales de julio de 2026, el Museo Metropolitano de Arte (Met) anunció que la exposición de 2027 estaría dedicada a una retrospectiva del diseñador británico John Galliano (John Galliano: Horizons).

La elección desató duras protestas por parte de donantes del museo, miembros de la comunidad judía y representantes públicos de Nueva York.

La polémica recordó los incidentes ocurridos en 2010 y 2011, cuando Galliano profirió insultos racistas y antisemitas en París, por los cuales fue despedido de la casa Dior y condenado judicialmente.

Entre las principales críticas se señaló que la celebración de la gala en 2027 habría coincidido con la conmemoración del Día del Holocausto.

Met Gala 2027 cambia de rumbo: cancelan homenaje a John Galliano (Jacques Brinon / AP Photo/Jacques Brinon)

El 31 de agosto de 2026, el museo y el propio diseñador acordaron cancelar el homenaje. Galliano emitió un comunicado expresando su arrepentimiento y señalando que el reconocimiento de una institución no repara el daño causado a las comunidades afectadas.

Tras la cancelación, el curador jefe Andrew Bolton tuvo que diseñar una propuesta completamente nueva desde cero, dando origen a la temática “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”, orientada a celebrar el arte en las prendas cotidianas.