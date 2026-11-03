Mark Fowler, el médico que supervisó la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee, el pasado 30 de septiembre de 2026, explicó la falla del proceso que la conduciría a la muerte.

En declaraciones para Intelligencer, recogidas por el especializado TMZ, el doctor comenzó negando ser un hombre malvado y vicioso, descuidado e incompetente.

Adjetivos que le han atribuido tras hacerse público el controversial evento, el cual se vincula al caso de Tony Carruthers, cuya ejecución programada originalmente el pasado mes de mayo, también falló por una anestesia inadecuada.

Médico que supervisó la ejecución fallida de Christa Pike explica qué salió mal

El médico que supervisó la ejecución fallida de Christa Pike, explicó que el proceso fue equivocado porque la vía intravenosa no se colocó correctamente.

Supo que algo estaba mal cuando la ejecución se extendió a 45 minutos y la mujer condenada a muerte por un asesinato que cometió de adolescente, aún estaba viva; jadeaba en busca de aire.

Christa Pike habla tras sobrevivir a dos inyecciones letales (Michelle Rojas/SDPnoticias )

En su momento creyó que su cuerpo estaba tardando más de la cuenta en responder, pero cuando pasó media hora más, se preocupó de que pudiera sobrevivir con un daño cerebral irreversible.

Recuerda que la mujer, durante el procedimiento, se quejó, dijo que su brazo se sentía como si estuviera “a punto de reventar”. Esas palabras evitaron una revisión exhaustiva, lo que reconoce fue un error, pues debió haber detenido todo en ese momento.

¿Cuál es el estado de salud de Christa Pike?

Al igual que la familia de Collen Slemmer, víctima de Christa Pike, el doctor Fowler confía en que el estado intente ejecutar nuevamente a la mujer por “un sentido de justicia”.

Cabe mencionar que el pasado 10 de octubre, fue dada de alta y trasladada de vuelta al corredor de la muerte.

Pike padece de trombocitosis, lo que favorece la formación excesiva de coágulos, y tiene problemas para articular palabras.

En tanto se discute su caso, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha detenido las ejecuciones en lo que resto del año.