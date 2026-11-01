Dr. Mark Fowler, el médico responsable de supervisar la fallida inyección letal de la convicta Christa Pike, defendió públicamente su postura a favor de la pena capital y expresó su disposición de concluir el proceso él mismo.

Durante una entrevista reciente, el doctor explicó el intento de ejecución fracasó debido a errores en la colocación de las vías intravenosas, lo que provocó que el sedante no ingresara correctamente en el torrente sanguíneo de Christa Pike.

A pesar de las severas críticas recibidas tras el incidente, el médico rechazó los cuestionamientos sobre su ética profesional y se comparó con figuras religiosas perseguidas.

Médico de la ejecución de Christa Pike reafirma que merece morir para otorgar un “sentido de justicia”

El Dr. Mark Fowler, médico encargado de certificar el deceso en la ejecución fallida de Christa Pike, justificó por qué considera que la reclusa aún merece la pena de muerte.

Christa Pike, condenada a ejecución en Tennessee. (TDOC/AP / Tennessee Department of Correcti)

Señaló que mantener la sentencia de muerte es fundamental para otorgar un “sentido de justicia” a la madre de Colleen Slemmer, la joven de 19 años a quien Pike torturó y asesinó en 1995.

“Hay momentos en los que hay que trazar una línea y decir: ‘Has traspasado los límites socialmente aceptables y debemos imponerte la pena máxima’” Dr. Mark Fowler

Aseguró que no tiene “ninguna duda” de que los reclusos en cuya ejecución ha participado merecían plenamente la pena capital debido a la gravedad de sus actos.

El Dr. Mark Fowler manifestó que estaría dispuesto a “terminar el trabajo” él mismo si las autoridades se lo solicitaran, y rechazó rotundamente ceder o retractarse ante la presión de los activistas en contra de la pena de muerte.

Al reflexionar sobre el hecho de que Pike sobreviviera al procedimiento fallido, expresó: “El Señor da y el Señor quita”.

Médico de la ejecución de Christa Pike habla sobre lo que salió mal en el procedimiento

Sobre la ejecución fallida de Christa Pike, el Dr. Mark Fowler ofreció detalles sobre lo ocurrido durante el procedimiento, defendió su actuación profesional y propuso cambios en los protocolos.

Fowler explicó que las agujas intravenosas no se colocaron adecuadamente en las venas, lo que provocó que las dosis de pentobarbital se filtraran al tejido subcutáneo de sus brazos en lugar de circular por el torrente sanguíneo.

Fowler, quien esperaba en una sala contigua para certificar la muerte, notó que algo andaba mal cuando pasaron 45 minutos sin noticias del alcaide, ya que las ejecuciones suelen tardar unos 10 minutos.

Al ser informado de que la reclusa aún respiraba, creyó inicialmente que se trataba de una respuesta lenta al fármaco. Sin embargo, tras otra media hora, la diagnosticó en estado comatoso y temió que sufriera un daño cerebral irreversible o quedara en estado vegetativo permanente.

Una vez que la autoridad ordenó suspender la ejecución, Fowler pasó de certificar el deceso a intentar salvarle la vida, solicitando un tanque de oxígeno y coordinando su traslado de emergencia al Vanderbilt University Medical Center.

Fowler acusó al personal penitenciario de ignorar las quejas de dolor en el brazo que manifestó Pike al inicio del proceso y afirmó que debieron detenerse y reevaluar la situación.

Christa Pike (Especial )

Rechazó enérgicamente las acusaciones de incompetencia declarando: “No soy una persona malvada o viciosa. No soy deshonesto, ni indiferente, ni incompetente”.

Además, comparó la destreza necesaria para colocar una vía intravenosa con la simplicidad de montar en bicicleta.

El Dr. Mark Fowler solicitó abandonar el pentobarbital único y regresar al cóctel tradicional de tres fármacos (que incluye cloruro de potasio), por considerarlo más efectivo para evitar ejecuciones fallidas.

Tras el rechazo en redes sociales y la cancelación de su cuenta de Facebook, desestimó los ataques comparándose con Jesús: “También dijeron cosas malas de Jesús, ¿no?”.