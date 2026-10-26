Ricardo Salinas Pliego reaccionó al triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil con una serie de mensajes en redes sociales que generaron debate entre sus seguidores y críticos.

El empresario mexicano cuestionó la victoria de Lula da Silva y expresó su desacuerdo con el resultado de la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, las críticas dieron pie a que usuarios recordaran publicaciones de 2024 en las que el propio Salinas Pliego elogiaba a Lula, a quien describió como un presidente comprometido con el bienestar y la prosperidad de Brasil, evidenciando un cambio de postura.

Ricardo Salinas Pliego reacciona al triunfo de Lula da Silva

El empresario criticó el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en X: “Ni hablar, ganan los zurdos”.

Ricardo Salinas Pliego dio a entender que el cuarto de mandato de Lula será un ‘error’ para los brasileños y finalizó su mensaje con: “El que por su gusto es buey, hasta la coyunta lame”.

Posteriormente expresó que la izquierda mexicana ahora tendría un aliado en Brasil y amagó con que la derecha daría un “paliza” en las elecciones de 2027 en México.

Ricardo Salinas Pliego reacciona al triunfo de Lula da Silva (X/@RicardoBSalinas+)

¿Y quién va a dictaminar que la impugnación procede? ¿Los mismos que extendieron la votación 2 horas más? Bueno, la izquierda mexicana parece no se va a quedar solita, habrá que darles una “paliza” en el 2027 aquí en México. Ricardo Salinas Pliego

El triunfo de Lula da Silva rompe con el avance de la derecha en Latinoamérica, lo cual causó molestia en Ricardo Salinas Pliego, quien ha mostrado su apoyo a la derecha e incluso sus intenciones de ser candidato a la presidencia.

Ricardo Salinas Pliego reacciona a la victoria de Lula da Silva (X/@RicardoBSalinas)

Le recuerdan a Ricardo Salinas Pliego su encuentro con Lula da Silva

Tras las quejas de Ricardo Salinas Pliego por el triunfo de Lula da Silva en las elecciones de Brasil, sus detractores le recordaron cuando halagaba al presidente electo.

En 2024, Ricardo Salinas Pliego compartió una foto junto a Lula da Silva y halagó su trabajo como mandatario.

“El día de hoy saludé a un gran presidente de izquierda, un luchador por el bienestar, la libertad y por la prosperidad incluyente de todo su pueblo”, compartió Ricardo Salinas Pliego en septiembre de 2024.

Ricardo Salinas Pliego mencionó que Lula da Silva era un luchador por el bienestar y su gobierno era incluyente; mencionó que llevaba 20 años de amistad con Lula y que había logrado grandes cosas en Brasil.

Dos años después, Ricardo Salinas Pliego mencionó que estaba errado sobre Lula: “También sé reconocer mis errores. Estaba Errado”.