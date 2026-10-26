Jorge Álvarez Máynez pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que siga los pasos de Lula da Silva y apruebe dos días de descanso semana.

Presidenta: es un buen día para retomar el ejemplo de Brasil y hacer realidad la Jornada Laboral de 40 horas y 2 días de descanso a la semana. Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano

Diputada de Morena responde a Máynez que él debería seguir la ideología de Lula da Silva y no silenciar a los manifestantes, refiriéndose a las protestas en Jalisco por el agua.

Jorge Álvarez Máynez solicita a Sheinbaum que analice aprobar dos días de descanso

Tras el triunfo de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, la presidenta Claudia Sheinbuam envió un mensaje de felicitación al mandatario.

Jorge Álvarez Máynez retomó la felicitación de Claudia Sheinbaum a Lula para pedirle a la presidenta de México que siga los pasos de su homólogo y apruebe dos días de descanso.

Previo a las elecciones presidenciales, el senado de Brasil aprobó la semana laboral de cinco días, por lo que se redujo la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

Este proyecto fue impulsado por Lula da Silva y esto agrega un día de descanso semanal, lo cual fue un logro histórico.

Jorge Álvarez Máynez pide a Sheinbaum que siga los pasos de Lula y apruebe una jornada de 40 horas (X/@AlvarezMaynez)

Jorge Álvarez Máynez solicita que Claudia Sheinbaum vuelva a retomar la reforma que reduce la jornada laboral de 48 horas a 40 en México, la cual fue aprobada y se aplicará gradualmente hasta 2030.

Actualmente, la jornada laboral en México es de máximo 8 horas y si se trabaja tiempo extra, la semana laboral debe ser de 5 días; solo se garantiza un día de descanso.

En México se redujo la jornada laboral a partir de 2026 y será un cambio gradual hasta 2030, la cual reducirá dos horas por año y en tres años se alcanzará la jornada de 40 horas.

Piden a Máynez que siga el ejemplo de Lula y no se repriman las manifestaciones

Brenda Ruiz, diputada de Morena, respondió el mensaje de Jorge Álvarez Máynez a Claudia Sheinbaum, mencionando que él debería seguir la ideología de Lula da Silva y no apoyar que se repriman las manifestaciones.

Dicho comentario se da en medio de las manifestaciones en Guadalajara por el agua y las cuales han dejado detenidos, así como diversos actos de represión.

Mejor día para tomar el ejemplo de Lula: nos reprimir manifestaciones, no gasear niños y adultos mayores, no abrir carpetas de investigación a jóvenes inocentes, por ejemplo Breanda Ruiz

Máynez respondió que él había alzado la voz a favor de los manifestantes y acusó a la morenista de ser cómplice de duchos actos tras no expresarse en contra de la represión en Jalisco.