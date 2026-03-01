El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó la intercepción de 152 misiles balísticos iraníes y 506 drones desde el inicio de los ataques, con 3 fallecidos y 58 heridos por impactos residuales tras conflicto entre Estados Unidos e Israel.

Esto responde a la retaliación de Irán tras ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo Alí Jameneí, extendiendo el conflicto a vecinos como Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Hotel Fairmont The Palm, Dubái: reseñas de ataques desaparecen en Google (Especial)

EAU interceptó más de 150 misiles iraníes, minimizando el daño colateral

Tal y como se reveló, las defensas aéreas emiratíes demostraron alta efectividad al destruir 152 misiles iraníes y el 93% de los drones detectados, esto según reportes de un comunicado oficial del Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre la respuesta a ataques masivos de Irán, minimizando los daños colaterales:

165 misiles balísticos detectados: 152 destruidos en el aire, 13 cayeron al mar

2 misiles de crucero: ambos interceptados y destruidos

541 drones detectados: 506 interceptados o destruidos, 35 impactaron en territorio emiratí causando daños materiales

Cabe recordar que el pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación conjunta masiva contra Irán, en donde el ataque mató al líder supremo Ayatolá Alí Jameneí junto con decenas de sitios militares y nucleares clave en Irán, incluyendo Teherán.

Alerta del Ministerio del Interior de Catar (Hannibal Hanschke / EFE / EPA / EFE)

Como era de esperarse, esto desencadenó una respuesta iraní inmediata y muy amplia: misiles balísticos, misiles de crucero y enjambres de drones contra Israel directamente, pero también contra bases militares estadounidenses y aliados en el Golfo.

Y los Emiratos Árabes Unidos, junto con Kuwait, Qatar, Bahréin y Jordania, albergan importantes bases militares de Estados Unidos como:

Al Dhafra en EAU

Al Udeid en Qatar

Ali Al Salem en Kuwait

Quinta Flota en Bahréin

De acuerdo con Irán, estas bases se consideran como “legítimos objetivos” porque sirvieron de plataforma o apoyo logístico para el ataque estadounidense-israelí.

Es por ello que el IRGC (Guardia Revolucionaria Islámica), declaró que todos los activos de Estados Unidos e Israel en la región son blancos válidos hasta “derrotar decisivamente al enemigo”.