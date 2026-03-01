El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó la intercepción de 152 misiles balísticos iraníes y 506 drones desde el inicio de los ataques, con 3 fallecidos y 58 heridos por impactos residuales tras conflicto entre Estados Unidos e Israel.
Esto responde a la retaliación de Irán tras ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo Alí Jameneí, extendiendo el conflicto a vecinos como Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
EAU interceptó más de 150 misiles iraníes, minimizando el daño colateral
Tal y como se reveló, las defensas aéreas emiratíes demostraron alta efectividad al destruir 152 misiles iraníes y el 93% de los drones detectados, esto según reportes de un comunicado oficial del Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre la respuesta a ataques masivos de Irán, minimizando los daños colaterales:
- 165 misiles balísticos detectados: 152 destruidos en el aire, 13 cayeron al mar
- 2 misiles de crucero: ambos interceptados y destruidos
- 541 drones detectados: 506 interceptados o destruidos, 35 impactaron en territorio emiratí causando daños materiales
Cabe recordar que el pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación conjunta masiva contra Irán, en donde el ataque mató al líder supremo Ayatolá Alí Jameneí junto con decenas de sitios militares y nucleares clave en Irán, incluyendo Teherán.
Como era de esperarse, esto desencadenó una respuesta iraní inmediata y muy amplia: misiles balísticos, misiles de crucero y enjambres de drones contra Israel directamente, pero también contra bases militares estadounidenses y aliados en el Golfo.
Y los Emiratos Árabes Unidos, junto con Kuwait, Qatar, Bahréin y Jordania, albergan importantes bases militares de Estados Unidos como:
- Al Dhafra en EAU
- Al Udeid en Qatar
- Ali Al Salem en Kuwait
- Quinta Flota en Bahréin
De acuerdo con Irán, estas bases se consideran como “legítimos objetivos” porque sirvieron de plataforma o apoyo logístico para el ataque estadounidense-israelí.
Es por ello que el IRGC (Guardia Revolucionaria Islámica), declaró que todos los activos de Estados Unidos e Israel en la región son blancos válidos hasta “derrotar decisivamente al enemigo”.