El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que en los próximos días habrá ataques militares a gran escala contra Irán, en medio de la escalada del conflicto en el Medio Oriente.

El mensaje fue difundido a través de redes sociales, donde aseguró que su gobierno atacará “miles de objetivos del régimen terrorista” iraní.

Sus declaraciones se producen luego de que se confirmara la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y de algunos de sus familiares tras ataques de Israel y Estados Unidos en territorio iraní.

Mientras tanto, continúan los enfrentamientos entre Irán e Israel, aunque Washington ha negado haber iniciado el conflicto.

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

Netanyahu advierte que continuarán los ataques contra Irán

En su mensaje, Netanyahu reiteró que las operaciones militares no se detendrán tras la muerte de Jameneí y que Israel continuará con acciones estratégicas contra objetivos vinculados al gobierno iraní.

Aunque no detalló fechas ni ubicaciones específicas, subrayó que los ataques se intensificarán en los próximos días.

Este domingo 1 de marzo se reportaron nuevos bombardeos con misiles en distintos puntos de Israel e Irán, lo que confirma la escalada del conflicto armado entre ambas naciones.

Netanyahu llama a los ciudadanos de Irán a rebelarse contra el régimen

En el mismo mensaje, Netanyahu hizo un llamado directo a la población iraní para que se rebele contra su gobierno.

Afirmó que su administración trabajará para crear las condiciones necesarias para que el “valiente pueblo de Irán se libere de las cadenas de la tiranía”.

El primer ministro instó a los ciudadanos iraníes a no desaprovechar lo que calificó como una oportunidad histórica que “solo ocurre una vez por generación”.

Además, aseguró que deben salir a las calles para “derrocar al régimen de terror que ha hecho sus vidas miserables”.

También sostuvo que el “sufrimiento” del pueblo iraní no quedará en vano y que la ayuda que “esperaban” finalmente llegó.

En su mensaje, mencionó a distintos grupos étnicos dentro de Irán —parsis, kurdos, azeríes, ahwazis y baluchis— a quienes convocó a unirse para cumplir lo que describió como una misión histórica.

Más de 200 muertos en Irán tras ataques (Reuters)

