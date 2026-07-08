Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue duramente cuestionado por un reportero danés por las insistencias de Donald Trump por “anexar” Groenlandia a Estados Unidos.

El reportero cuestionó al secretario general de la OTAN sobre si no “afecta su autoestima” sentarse a un lado de Donald Trump y no decirle nada sobre sus posturas.

Sin embargo, el ex primer ministro de Países Bajos defendió la participación de Estados Unidos en la OTAN y las acciones del presidente estadounidense porque “fortalecen” Europa.

El duro cuestionamiento a Mark Rutte por las declaraciones de Trump sobre Groenlandia

Un reportero danés lanzó un duro cuestionamiento al secretario general de la OTAN luego de que Donald Trump lanzara graves declaraciones sobre Groenlandia y España, así como otros países aliados.

El reportero cuestionó a Mark Rutte si no siente algún efecto en su autoestima por sentarse junto a Donald Trump pero no decir nada ante declaraciones sobre arremeter contra aliados y buscar anexar a Groenlandia a Estados Unidos.

“Mark, te sientas al lado de Donald Trump en momentos en los que habla de conquistar Groenlandia, de arremeter contra aliados como España o de iniciar guerras comerciales; cosas que no parece que el antiguo Mark aprobaría. ¿Tiene esto algún efecto en tu autoestima cuando te sientas junto a él de esa manera y no dices nada?” Reportero danés a Mark Rutte

Mark Rutte defiende a Donald Trump: Hay que reconocer cuando haya que elogiar a alguien

Ante el duro cuestionamiento, Mark Rutte decidió defender la participación de Donald Trump en la OTAN y resaltó que se debe reconocer cuando hay que elogiar a alguien.

En este sentido, Rutte aseguró que “deberíamos elogiar a Donald Trump por el hecho de que la OTAN sea ahora mucho más fuerte” porque eso fortalece a Europa.

“Sabes, lo que siempre hago es reconocer cuándo se deben elogios, y creo que deberíamos elogiar a Donald Trump por el hecho de que la OTAN es mucho más fuerte… el presidente Trump ha logrado lo que Estados Unidos ha intentado conseguir desde la época de Eisenhower: equilibrar el gasto entre Estados Unidos y Europa, lo cual fortalece a Europa. Esto hace que Europa sea un socio más relevante para los Estados Unidos” Mark Rutte, secretario general de la OTAN

Asimismo, aseguró que en la reunión de la OTAN se ha percibido un “gran sentimiento de unidad” con el liderazgo de Donald Trump porque está transformando y haciendo más fuerte la alianza.

El cuestionamiento del periodista danés fue impulsado por la declaración de Donald Trump, quien señaló que Groenlandia no es tan importante para Dinamarca como lo es para Estados Unidos.