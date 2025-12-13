Según indicó el sitio de monitoreo aéreo Flightradar24, un avión militar de Estados Unidos ingresó a Venezuela durante la noche de hoy, viernes 12 de diciembre.

De acuerdo con la información, se trató de un caza F-18 de la Armada estadounidense, el cual se habría adentrado a territorio de Venezuela.

La noche de este viernes, el portal Flightradar24 mostró a un supuesto avión caza F-18 de Estados Unidos en territorio de Venezuela.

El sitio de monitoreo aéreo mostró a un solo avión de la Armada de Estados Unidos realizar sobrevuelos en forma circular, hasta que posteriormente se enfiló a espacio aéreo venezolano.

Un avión militar de Estados Unidos ingresó a Venezuela, según reportes (Flightradar24 )

Esta información se da solo tres días después de que otros dos cazas de Estados Unidos sobrevolaran Venezuela, en lo que se informó se trató de una operación para proteger la salida de María Corina Machado.

No obstante, según señalaron expertos, la información presentada este viernes por Flightradar24 podría tratarse de un error.

Según indicaron, esto se debe a diversos factores que fueron arrojados por el propio portal de monitoreo aéreo.

En primera instancia señalaron que la ruta del avión se mostró en color negro, lo que significa que esta no estaba mostrada con precisión.

Argumentaron que esto se debe a la posible variación de las señales en la zona, por lo que el caza F-18 pudo estar cerca de Venezuela, pero no necesariamente ingresó a dicho territorio.

Además, indicaron que en caso de tratarse de alguna operación, el avión de la Armada estadounidense operaría con silencio de radar, lo cual en este caso no ocurrió, pues una página de monitoreo logró detectar su presencia.

Hasta el momento, esta información no fue confirmada por el gobierno de Estados Unidos, por lo que se mantiene como un posible rumor en medio de la tensión con Venezuela.