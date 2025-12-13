El presidente Donald Trump endureció su postura contra Venezuela y desde la Casa Blanca anunció que pronto iniciarán los ataques terrestres tras semanas de tensión en el Caribe.

Donald Trump señaló que, ya que Estados Unidos vigila las vías marítimas del narcotráfico, las actividades por tierra aumentan, por lo que los ataques terrestres comenzarán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Manuel Balce Ceneta/AP / AP)

En conferencia de prensa, Donald Trump anunció que iniciarán los ataques terrestres contra el tráfico de drogas; sin embargo, la amenaza no solo sería contra Venezuela.

Donald Trump destacó que los ataques terrestres se realizarán en cualquier país que produzca y venda drogas a Estados Unidos, por lo que varios países de América Latina están en riesgo.

De acuerdo con Trump, las incursiones militares de Estados Unidos en el Caribe habrían erradicado el 96% del tráfico de drogas por agua, por lo que ahora comenzarán por tierra.

“Ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente Donald Trump destacó la “reducción histórica de narcóticos” que ingresan a Estados Unidos y comentó que con esto se han salvado más de 25 mil vidas de ciudadanos.