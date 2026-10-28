Flávio Bolsonaro corrigió una carta en la que se declaró el “verdadero presidente electo de Brasil” y luego publicó otra, ahora como “líder de Brasil”, después de perder contra Lula da Silva.

Quiero decir, no solo a mis 60 millones de electores, sino al pueblo brasileño entero, que yo soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que implantó una tiranía. Primera carta de Flávio Bolsonaro

Tras acusar fraude electoral, el hijo del detenido expresidente Jair Bolsonaro agradeció en su carta la “valentía” del presidente argentino Javier Milei y a Donald Trump por recibirlo en Estados Unidos.

Además, se describió como un perseguido político y sostuvo que liderará la oposición desde Estados Unidos, donde continuará la lucha política hasta que, según sus palabras, Brasil vuelva a ser “un país libre”.

Carta de Flávio Bolsonaro (Especial)

Flávio Bolsonaro acusa fraude electoral para favorecer a Lula da Silva

A tres días de perder las elecciones en Brasil, el excandidato Flávio Bolsonaro difundió una carta para autoproclamarse presidente electo y agradecer a Donald Trump por “defender la libertad de expresión”.

Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores de las personas de bien de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión. Primera carta de Flávio Bolsonaro

En cuanto a los resultados, el senador de ultra derecha denunció que se cometió un fraude electoral, pues, aseguró, la “actuación ilegítima e ilegal” del exabogado de Lula da Silva permitió su victoria.

La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que una imposibilidad matemática se hiciera realidad y que Lula sumara más de 10 millones de votos del primer al segundo turno. Primera carta de Flávio Bolsonaro

Según él, la jornada electoral se extendió de manera indebida y los electores quedaron sometidos a reglas diferentes, sin que hasta ahora se haya dado una justificación por la decisión tomada.

Incluso, reiteró que a lo largo de toda la campaña hubo abuso de poder político y económico, además del uso de la maquinaria pública en favor de la reelección de Lula.

Carta de Flávio Bolsonaro (Especial)

Flávio Bolsonaro anuncia estrategia para frenar a Lula desde Estados Unidos

En relación a su salida del país, Flávio Bolsonaro se describió como un “perseguido político”, al igual que “miles de brasileños y estadounidenses”.

La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas e incluso a ciudadanos estadounidenses. Primera carta de Flávio Bolsonaro

En ese sentido, dijo que no existe ninguna orden de arresto en su contra porque “no ha cometido ningún delito”, asegurado que se trata de una cacería de brujas secundada por la Corte Suprema de Brasil.

Flávio Bolsonaro agregó que próximamente presentará una estrategia para “movilizar a la oposición y al inmenso apoyo popular” para, de manera pacífica, “impedir que Lula consolide un régimen dictatorial” en Brasil.