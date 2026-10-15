El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra el Banco Intencionalidad de Comercio, SA (BICSA) de Cuba por brindar servicios financieros a Irán.

Así lo anunció Marco Rubio, quien señaló que por mucho tiempo “la Cuba comunista ha tenido permiso para operar como un puesto avanzado para actores malignos y grupos terroristas” para atacar a Estados Unidos.

Por ello, se impusieron varias sanciones desde la administración de Donald Trump, donde no se tolerará “que un estado renegado” albergue operaciones hostiles de potencias extranjeras.

“Permítanme ser claro: la Administración Trump no tolerará que un Estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a menos de cien millas del territorio estadounidense” Marco Rubio

Marco Rubio (@SecRubio/X)

Estados Unidos sanciona a BICSA por dar servicios financieros a Irán

Marco Rubio señaló que BICSA fue sancionado por Estados Unidos por brindar servicios financieros a Irán desde 2022.

De acuerdo con el secretario de Estado, BICSA ha prestado servicios al Banco Karafarin, sancionado desde 2020 por la Orden Ejecutiva 13902.

Estas sanciones impuestas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, implican:

bloqueo de bienes patrimoniales del sujeto sancionado que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses.

prohibición de cualquier transacción o trato realizado por personas estadounidenses, o sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos con bienes o intereses de personas designadas o bloqueadas, como:

contribución o suministro de fondos



bienes o servicios por parte de, a, o en beneficio de la personas bloqueada



recepción de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios

Administración de Trump no tolerará el terrorismo, señala Marco Rubio

Por otra parte, Marco Rubio reiteró que el gobierno de Donald Trump no tolerará que el crimen organizado, el terrorismo o “fuerzas extrahemisféricas” propaguen en la región “influencias antiestadounidenses”.

“El presidente Trump ha sido absolutamente claro: bajo su administración, Estados Unidos no tolerará el terrorismo, el crimen organizado ni fuerzas extrahemisféricas que propaguen influencias antiestadounidenses en nuestra región” Marco Rubio

Asimismo, acusó que se ha permitido que “la Cuba comunista” sea un puesto de avanzada para grupos “malintencionados” como Irán, país que calificó como el principal patrocinador del terrorismo mundial, que solo quieren atacar a Estados Unidos.