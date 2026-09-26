Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, estaría preparando una acción militar contra Cuba en los próximos cuatro meses, por lo que piden refuerzos policiales, personal médico y unidades de apoyo.

Aunque el mensaje interno del gobierno de Estados Unidos no habla de un despliegue inmediato, ni apunta específicamente a Cuba, esto formaría parte de la presión que existe sobre la isla.

Estados Unidos buscaría emprender acciones militares sobre Cuba en los próximos meses

Un mensaje del ejército de Estados Unidos al que el medio CBS tuvo acceso, extiende a la Reserva del Ejército a informar sobre los elementos disponibles de personal médico, policías y más unidades de apoyo.

Aunque el mensaje no menciona específicamente a Cuba y tampoco apunta de un despliegue a corto plazo, sí deja ver que existe planificación militar para una intervención en cuatro meses.

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Según los comentarios de trabajadores del gobierno de Estados Unidos, el mensaje va acorde con los mandatos que se han dado sobre la presión hacia Cuba.

Por otra parte, se apunta que este equipo militar que se pide a la Reserva estaría bajo el mando del Comando Sur.

Sumado a las peticiones militares, está en batallón que conllevaría la logística, transporte, mantenimiento, combustible y todos los requerimientos para ir a campo.

El mensaje que está fechado la semana pasada, se dio días antes de que Donald Trump mencionara en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Cuba es un “estado fallido”.

Las declaraciones de Donald Trump llevaron la reacción inmediata de Cuba saliendo en medio del discurso del presidente de Estados Unidos en la ONU.