Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada, tras la victoria de la derecha en Chile con la elección de José Antonio Kast, a lo que la mandataria compartió una reflexión para México.

“Hay que analizar cada país, evidentemente nosotros queremos gobiernos más cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, el pueblo de Chile eligió quien quiere que lo gobierne”. Claudia Sheinbaum

Por lo que Sheinbaum invitó a reflexionar sobre “los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias”.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum aseguró que en México la derecha no se hará presente nuevamente, ya que la izquierda cuenta con mucho apoyo popular en el país.

“Yo creó que esto no se va a dar en México, porque hay mucho apoyo popular al gobierno, porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado a lo que nos comprometimos”. Claudia Sheinbaum

Así como la presidenta expresó que el gobierno de México ha cumplido, motivo por lo que el pueblo sigue apoyando la transformación.

“Hay resultados, la disminución de la pobreza, de las desigualdades y la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país, por esa razón”. Claudia Sheinbaum

Sheinbaum asegura que en México la transformación se mantiene pues existe unidad

En su reflexión tras la victoria de la derecha en Chile, Sheinbaum aseguró que en México existe unidad por lo que la transformación se mantiene gracias a este detalle.

“Y además aquí hay unidad, a veces cuando no hay unidad en los movimientos se genera esta disminución del apoyo”. Claudia Sheinbaum

A lo que Claudia Sheinbaum refrendo que en su gobierno se sigue buscando la unidad del movimiento, además de seguir dando resultados para el pueblo.