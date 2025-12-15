Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista de Chile, reaccionó a su derrota en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales frente a José Antonio Kast.

El domingo 14 de diciembre ganó la presidencia de Chile el candidato de derecha José Antonio Kast, quien obtuvo el 60% de votos.

Jeannette Jara reacciona la victoria presidencial de José Antonio Kast en Chile

Tras la derrota del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara reaccionó al triunfo de José Antonio Kast con un mensaje en X.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile" Jeannette Jara

Jeannette Jara reveló que se comunicó con José Antonio Kast para felicitarlo por ser el nuevo presidente electo de Chile.

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.



A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho" Jeannette Jara

La candidata del Partido Comunista de Chile agradeció a quienes apoyaron su candidatura y aseguró que seguirían trabajando por el bien del país.

Con este mensaje, Jeannette Jara aceptó su derrota electoral y destacó la democracia en Chile.

Jeannette Jara expresó que por el bien de Chile se deben dejar atrás las asperezas, pero también destacó que sería una oposición exigente.

La candidata de izquierda lideró la alianza oficialista tras ganar las elecciones primarias; sin embargo, José Antonio Kast arrasó en el segundo proceso electoral.

José Antonio Kast asumirá su cargo como presidente de Chile en 2026

El nuevo presidente electo de Chile es José Antonio Kast, quien asumirá su cargo el 11 de marzo de 2026.

El discurso de José Antonio Kast estuvo marcado por el combate a la crisis de seguridad y la expulsión de más de 300 mil inmigrantes ilegales de Chile.

José Antonio Kast prometió el cierre de la frontera norte y el repunte de la economía.

El presidente electo de Chile es un conocido abogado de ultraderecha, exdiputado y líder del Partido Republicano.

15 millones 779 mil 102 chilenos acudieron a votar y su decisión estuvo entre la candidata de izquierda Jeannette Jara y José Antonio Kast, quien será el sucesor de Gabriel Boric.