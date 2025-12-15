La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Chile y al virtual presidente electo José Antonio Kast por las elecciones celebradas el domingo 14 de diciembre de 2025.

Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México reconoció la victoria electoral en segunda vuelta de José Antonio Kast, virtual presidente de Chile, y expresó su confianza en que ambos países seguirán trabajando “por el bien de nuestros países y de la región”.

José Antonio Kast es un abogado ultraconservador que ganó las elecciones con el 58% de los votos en la segunda vuelta presidencial de Chile. Asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.

Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile.



Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 15, 2025

El contexto de la victoria de Antonio Kast en Chile

José Antonio Kast, de 59 años de edad, se ha posicionado como el candidato más a la extrema derecha que alcanza la presidencia desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 35 años.

Kast arrasó en la segunda vuelta electoral con un 58% de los votos, frente al 42% de su oponente de izquierda, Jeannette Jara.

El ultraconservador asumirá el poder el 11 de marzo de 2026 por un período de cuatro años. Tras su victoria, Kast prometió ante sus seguidores “restablecer la ley” en todas las regiones del país, sosteniendo que “Ganó la esperanza de vivir sin miedo”.

José Antonio Kast ha defendido la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), un periodo que dejó 3 mil 200 muertos y desaparecidos.

Como parte de sus promesas, el devoto católico se ha comprometido a deportar a casi 340 mil migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y a combatir de frente la criminalidad.

Su victoria ha sido vista por algunos votantes como el fin del “desgaste económico” y la respuesta a un deseo de que la derecha “refuerce el país con trabajo” y “regularice el tema migratorio”.