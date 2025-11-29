El gobierno de Venezuela señaló como un “acto hostil” el cierre de su espacio aéreo ordenado por el presidente Donald Trump, que amenazaría la integridad territorial y la seguridad nacional.

Venezuela denunció que esta orden de Donald Trump estaría violando el Derecho Internacional y demuestra que Estados Unidos tiene “pretensiones coloniales” en el país y América Latina.

A través de un comunicado, Venezuela rechazó por completo la orden de Donald Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano y acusó que Estados Unidos está amenazando su soberanía.

La orden de Trump sería “un acto hostil, unilateral y arbitrario”, además de que es considerado como una agresión contra Venezuela y una violación al Derecho Internacional.

El gobierno de Nicolás Maduro detalló que el espacio aéreo de Venezuela está protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Convención de Chicago de 1944.

Venezuela hizo un llamado a la comunidad internacional, a los gobierno y a la ONU para rechazar el “acto hostil” de Trump y reafirmó que no aceptará órdenes y amenazas de Estados Unidos.

“El Gobierno Bolivariano advierte que Venezuela no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero. Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloqueos o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”. Comunicado de Venezuela

