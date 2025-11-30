A través de un comunicado, la operadora turística de Rusia, Pegas Touristik, dio a conocer que no hará más vuelos a Venezuela debido a las tensiones actuales del país sudamericano con Estados Unidos.

En su lugar, los turistas que tenían planeado viajar a Venezuela desde Rusia serán redirigidos a Cuba, contando con diversos privilegios.

Pegas Touristik de Rusia redirigirá todas sus operaciones de Venezuela a Cuba

Pegas Touristik de Rusia no cancelará los vuelos programados a Venezuela como tal, sino que cambiará el destino de Porlamar a Varadero, Cuba, afirmando a los viajeros que contarán con varios privilegios.

Banderas de Estados Unidos y Venezuela. Tensión. (AP)

Quienes decidan aceptar el cambio y viajar de Rusia a Cuba, en lugar de Venezuela, se podrán hospedar en hoteles de igual nivel o incluso de uno más alto en Varadero.

Asimismo, señaló que aquellos que no quieran hacer el viaje, recibirán el deposito del importe para futuras reservaciones con ellos; es decir, una especie de crédito con la empresa.

Como ya se mencionó, este cambio se da debido a las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, donde este último anunció recientemente el cierre total del espacio aéreo del país de América Latina.

Lo cual se ve como una potencial amenaza a la seguridad de los vuelos civiles de cualquier clase; tanto locales, como extranjeros.

Pegas Touristik ayudará a los turistas de Rusia a salir de Venezuela

Otra cosa que dio a conocer Pegas Touristik de Rusia, es que ayudará a los turistas que se encuentran en Venezuela a salir del país, tras el anuncio del cierre del espacio aéreo por parte de Estados Unidos.

Ana Podgórnaya, directora de Pegas Touristik, dio a conocer que en breve la operadora de Rusia destinará un vuelo para que los turistas que se encuentran en Margarita, Venezuela, puedan salir sin ningún problema.

Asimismo, señaló que cuando las cosas se normalicen en la región, reanudarán todas sus operaciones al país de Sudamérica.

Aunque se esperaba una baja en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras la llamada que sostuvieron sus presidentes en la última semana de noviembre, todo indica que este acercamiento no resolvió nada.

Pues el conflicto ha escalado con el cierre al espacio aéreo venezolano; el mismo gobierno de Estados Unidos advirtió a pilotos y aerolíneas sobre el bloqueo, pidiendo que lo tomaran en cuenta.