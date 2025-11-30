En redes, Cuba e Irán cuestionaron a Donald Trump por su declaración de que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores ha quedado completamente “cerrado”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, señaló el presidente en Truth Social.

Cuba condena anuncio de Trump sobre el cierre de espacio aéreo en Venezuela

El gobierno de Cuba condenó el anunció de Donald Trump sobre el cierre del espacio aéreo de Venezuela en medio de su tensión con Nicolás Maduro.

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, hizo un llamado a la comunidad internacional para rechazar el mensaje de Donald Trump.

Y es que considera que es un acto agresivo ya que n ingún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales .

Bruno Rodríguez destacó que esta acción constituye una grave amenaza al Derecho Internacional y es un incremento a la agresión militar y guerra psicológica contra Venezuela.

En su mensaje de X, Bruno Rodríguez puntualizó que esta acción tiene severas consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe .

“Constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe” Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba

Por último, Bruno Rodríguez instó a la comunidad internacional al rechazar el ataque ilegitimo que planea Donald Trump.

Irán rechaza declaración de Trump sobre el cierre de espacio aéreo en Venezuela

Sin embargo, Cuba no fue el único que rechazó el anuncio de Donald Trump sobre el cierre de espacio aéreo en Venezuela.

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baqaei, también manifestó su rechazo sobre esta situación.

El gobierno de iraní criticó las “acciones provocadoras e ilegales contra la soberanía nacional y la integridad territorial de Venezuela”.

Ismail Baqaei consideró que está acción va en contra de las normas y las leyes del derecho internacional .

Además de que consideró la acción de Donald Trump como arbitraria, pues cree que es una amenaza para la seguridad de la aviación internacional que no tiene precedentes.

Ismail Baqaei señaló que esta acción tendrá peligrosas consecuencias para el derecho internacional, la paz y la seguridad .