Las autoridades de Estados Unidos ya tendrían preparada la fecha para llevar a cabo la primer audiencia en contra de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, señalados por narcoterrorismo.

De acuerdo con diarios como The New York Times y ABC News, Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían comparecer ante la corte del Distrito Sur de Nueva York cerca del medio día de este lunes 5 de enero de 2026.

Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán audiencia acusados por cargos de narcoterrorismo

Reportes señalan que sería el lunes 5 de enero de 2026, cuando Nicolas Maduro sostenga su primer encuentro formal con la justicia de Estados Unidos en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan.

Esto tras haber sido trasladado a Estados Unidos luego de una operación militar que culminó con su captura y posterior llegada a Nueva York durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026.

Para este caso, las autoridades habrían asignado al juez Alvin K. Hellerstein, quien también estará al frente del juicio que se siga contra Cilia Flores.

Se espera que durante esta primer audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, las autoridades de Estados Unidos le informen de manera oficial cuáles son los cargos que deberá enfrentar.

Diversas agencias de Estados Unidos acusan a Maduro de haber participado durante al menos 25 años en una red de narcotráfico internacional, utilizando instituciones de Venezuela para facilitar el envío de cocaína hacia territorio estadounidense y otros países.

Se espera que la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores genere una gran atracción mediática, por lo que podría marcar un hito en la relación judicial entre Estados Unidos y Venezuela, además de posibles repercusiones políticas y diplomáticas en la región.