Emmanuel Macron, presidente de Francia, pidió a Irán detener los ataques contra países de Medio Oriente y transitar a una solución diplomática para lograr la paz.

“Subrayé la necesidad de que Irán cese inmediantamente sus ataques contra los países de la región” Emmanuel Macron. Presidente de Francia

Cabe recordar que tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, este país ha atacado a al menos 12 naciones de Medio Oriente donde hay bases militares estadounidenses:

Israel Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Qatar Bahréin Kuwait Omán Jordania Irak Siria Azerbaiyán Turquía

Francia pide a Irán reabrir Estrecho de Ormuz

La llamada que tuvo Emmanuel Macron con el presidente de Irán, Massoud Pezechkian también tuvo la petición de reabrir el Estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación.

“Irán también debe garantizar la libertad de navegación poniendo fin al cierre de facto del Estrecho de Ormuz”, escribió en X.

Entre las preocupaciones expresadas por Francia se encuentran el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos, que dijo son el fondo del actual conflicto, así como las actividades de desestabilización de la región.

También dijo que sigue siendo prioridad para Francia la seguridad y regreso de un par de ciudadanos quienes se encuentran dentro de la embajada francesa.

Emmanuel Marcron pide una solución pacífica a Irán

Emmanuel Macron resaltó la necesidad de una solución diplomática para abordar los desafíos actuales, poner fin a la escalada y preservar la paz.

“Una solución diplomática es más necesaria que nunca para abordar estos desafíos cruciales, poner fin a la escalada y preservar la paz”, escribió al final del mensaje.

Tras la llamada con Massoud Pezechkian, el mandatario francés dijo que acordaron mantenerse en contacto.