El presidente francés Emmanuel Macron denunció este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la situación en Gaza y pidió defender los derechos palestinos.

Macron afirmó que la falta de vías humanitarias mantiene una situación que, según señaló, “nos hace avergonzarnos a todos” ante el escenario actual.

El mandatario recordó que Francia reconoció al Estado palestino hace un año y sostuvo que ese paso debe acompañarse de acciones concretas.

Macron cuestiona la situación en Gaza y Cisjordania ante la ONU

Macron criticó las condiciones humanitarias en Gaza y cuestionó la situación en Cisjordania, donde denunció violaciones a la legalidad.

El presidente francés sostuvo que la situación actual dificulta una solución que garantice los derechos del pueblo palestino y, simultáneamente, la seguridad de Israel.

Emmanuel Macron (Brian Inganga / AP)

También advirtió que mantener estas condiciones puede hacer inviable un proyecto basado en el respeto de los derechos palestinos y afectar la seguridad de Israel.

En su intervención, Macron afirmó que Francia mantiene su compromiso con la existencia y seguridad de Israel, pero rechazó vincularla con vulneraciones territoriales.

El mandatario defendió que la soberanía debe respetarse tanto para Palestina como para los demás pueblos de Medio Oriente.

Macron recordó el reconocimiento francés de Palestina y cuestionó qué credibilidad tendría la comunidad internacional si permanece inactiva ante Gaza.

Además, pidió no normalizar las condiciones actuales en Gaza y Cisjordania y llamó a no ceder ante la denominada “ley de la selva”.

El discurso de Macron, último ante la Asamblea General de Naciones Unidas, cerró con una defensa del papel de la ONU y del multilateralismo.