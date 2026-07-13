Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, rechazó la decisión de Donald Trump de cobrar a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz y aseguró que esa medida convierte al mandatario en “pirata”.

Durante un evento, Lula afirmó que ningún país puede apropiarse de una vía internacional para obtener beneficios y criticó que Estados Unidos lo haga cuando, durante mucho tiempo, luchó contra la piratería.

“Un país importante como Estados Unidos, que durante mucho tiempo combatió la piratería, no puede ahora convertirse en pirata”. Luiz Inácio Lula da Silva

Lula da Silva (Eraldo Peres / AP Photo/Eraldo Peres)

Lula critica a Trump por cobrar a barcos que crucen Ormuz; lo llama “pirata”

Lula da Silva cuestionó el anuncio de Trump de cobrar un 20% del valor de la carga a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio internacional de petróleo.

En opinión del mandatario de Brasil, la decisión de Donald Trump representa un acto “pirata” al violar el principio de libre navegación y genera preocupación por sus posibles efectos sobre el comercio mundial.

Las declaraciones de Lula da Silva surgieron después de que Trump anunciara que Estados Unidos retomará el control de la seguridad en el estrecho de Ormuz y bloqueará a los barcos iraníes.

El bloqueo total en el estrecho de Ormuz solo será para Irán, pues el resto de los barcos podrán cruzar por la ruta marítima siempre y cuando paguen el 20% del valor de su carga a Estados Unidos.

Lula rechazó esa postura al advertir que el cruce en Ormuz no puede quedar sujeto a decisiones unilaterales de un solo país y sostuvo que el comercio global debe desarrollarse bajo reglas internacionales.