En medio de las negociaciones, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, esta vez “hasta nuevo aviso”, tras desplegar ataques a un barco que “tomó ruta no autorizada”.

“Varios buques intentaron tomar una ruta no autorizada e ignoraron nuestras advertencias y recordatorios instándolos a corregir su rumbo y seguir la ruta aprobada... después de este incidente el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado” Irán

De acuerdo con Irán, un buque extranjero puso en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas, provocando que fuese alcanzado por tiros de advertencia y detuviera su marcha.

La situación complica aún más los esfuerzos por reactivar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, después de que ambas partes intercambiaran ataques en los últimos días.

Irán: Ningún buque atravesará el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso

El domingo 12 de julio (hora local), los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que el estrecho de Ormuz estará cerrado hasta nuevo aviso luego de atacar un barco que tomó una ruta no autorizada.

El carguero jordano navega hacia el estrecho de Ormuz. (AP / AP)

Como resultado, Irán decidió cerrar otra vez el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo, por donde en tiempos de paz circula cerca del 20% del crudo mundial.

Después de este incidente, y teniendo en cuenta la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadunidenses en esta región Irán

Irán reiteró que preventivamente no permitirá que ningún buque lo atraviese, e incluso aseguró que, si se registran nuevas agresiones a raíz de este hecho, la Guardia Revolucionaria está dispuesta a atacar bases de Estados Unidos.

Irán amenaza con ataques a Estados Unidos si reacciona a nuevo bloqueo en estrecho de Ormuz

Las tensiones en la zona no han cesado, y la situación ha llevado incluso a advertencias de ataques severos contra bases enemigas si Estados Unidos responde al bloqueo.

Si el enemigo agresor comete el error de realizar una nueva agresión contra nosotros con el pretexto de este incidente, que él mismo ha provocado, responderemos con severidad y nuevas bases enemigas de la región serán atacadas Irán

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz durante la guerra de Oriente Medio, desatada el 28 de febrero tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra su territorio.