El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que su país se convierta en el “guardián” del Estrecho de Ormuz, y aseguró que las naciones beneficiadas deberán pagar por la protección que brinda la Marina estadounidense.

Durante una entrevista con Fox News, Trump afirmó que, ante las tensiones con Irán y los constantes incumplimientos de los acuerdos de paz, su administración mantendrá las acciones militares contra ese país, aunque también buscará garantizar la seguridad del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El mandatario aseguró que la fuerza naval de Estados Unidos ya está “tomando el control” de esta vía estratégica para el transporte de petróleo.

Trump on the Strait of Hormuz: “We are going to keep the strait. We will probably run it. We will become the guardian of the strait, and this time we will be reimbursed. We protected it for 50 years without getting paid, now we’re going to make money.” pic.twitter.com/y3L7cHpHjE — Open Source Intel (@Osint613) July 13, 2026

Trump quiere que Estados Unidos cobre por proteger el Estrecho de Ormuz

“Nos convertiremos en el guardián del estrecho”, declaró Trump a Fox News.

El presidente sostuvo que Estados Unidos ha protegido esta ruta marítima durante años “sin recibir nada a cambio”, pero afirmó que esa situación cambiará.

“Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero. Lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro. Estamos tomando el control del estrecho. No tienen nada. No tienen nada” Donald Trump en entrevista para Fox News

Trump también aseguró que Estados Unidos ya había protegido el Estrecho de Ormuz hace más de 50 años, aunque, según dijo, en aquella ocasión no obtuvo ninguna compensación económica por esa labor.

Trump critica las negociaciones de paz con Irán

Durante la entrevista, el mandatario estadounidense también cuestionó la postura de Irán en las conversaciones para reducir las tensiones entre ambos países.

“Ayer tuvieron una reunión de 11 horas... Y se acordó todo. Salen de la sala, llaman de nuevo y dicen que tenemos que hacer un par de cambios”, afirmó Trump, sin precisar cuáles fueron las modificaciones planteadas por la delegación iraní.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó este lunes que el gobierno mantiene conversaciones con mediadores de Qatar, Pakistán y Omán con el objetivo de evitar una nueva escalada del conflicto.