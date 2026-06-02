Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, emitió fuertes críticas contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quién llamó el “enemigo mortal” de Latinoamérica.

“Tuve una conversación de tres horas con el presidente Trump. Marco Rubio, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, es anti-América Latina, enemigo mortal de Cuba y de varios países latinoamericanos”. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Durante la inauguración de la nueva sede definitiva del Instituto Federal Goiano en Catalão, Lula da Silva reveló que habló con el presidente Donald Trump y destacó que Marco Rubio es un enemigo del país.

Marco Rubio avecina acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra (Julia Demaree Nikhinson / Julia Demaree Nikhinson/Pool AP )

Lula da Silva afirma que Marco Rubio es “enemigo mortal” de Latinoamérica por políticas intervencionistas

El presidente Lula da Silva cuestionó la postura de Marco Rubio respecto a diversos gobiernos de Latinoamérica y las recientes decisiones de la administración estadounidense hacia la región.

Lula da Silva acusó este martes 2 de junio a Marco Rubio de promover políticas intervencionistas y de mantener una actitud hostil hacia naciones como Cuba, Venezuela y otros países de Latinoamérica.

Asimismo, Lula da Silva también responsabilizó a sectores de la oposición y aliados del expresidente Jair Bolsonaro de fomentar una relación cercana con Estados Unidos para afectar políticamente a su gobierno.

El pronunciamiento de Lula da Silva se produce a días de que Estados Unidos designada como organizaciones terroristas extranjeras a los grupos criminales brasileños: