En una época donde la tecnología se desarrolla a pasos agigantados y gran velocidad, es importante hablar de Groq, la empresa de inteligencia de la que todos comienzan a hablar.

Groq es una empresa estadounidense con sede en Mountain View, California, cuyas oficinas están instaladas en California, Washington, Toronto, Canadá, Londres y Reino Unido.

Esta empresa fue fundada en 2016 con el propósito de expandir los límites de lo que es posible en la computación de inteligencia artificial.

¿Qué hace Groq?

Groq diseña hardware y software de inteligencia artificial de alto rendimiento.

La misión de Groq es crear soluciones poderosas y accesibles que aceleren el desarrollo y despliegue de aplicaciones también de IA.

Ofrece un chip de inteligencia artificial que garantiza:

Velocidad y Eficiencia en procesamiento de datos.

Simplicidad, pero máximo rendimiento.

Escalabilidad. Soporta configuraciones de un solo núcleo y múltiples núcleos, lo que permite realizar varias tareas a la vez.

Así como creó un procesador de Streaming Tensorial (TSP), dejando atrás los procesadores tradicionales de IA.

Aunado a esto, cuenta con herramientas enfocadas al mismo fin, como lo son:

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) que no es otra cosa que un modelo de lenguaje que facilita la interacción de entre humanos y computadoras. Se utiliza en chatbots enfocados a atención a clientes. La IA responde a quien le hace una consulta.

Visión por Computadora. Mejora el análisis de imágenes y videos, así como se usa en sistemas de vigilancia avanzados, convirtiéndola en un apoyo para investigar, resolver y prevenir delitos.

Computación de Alto Rendimiento (HPC). Acelera cálculos complejos relacionados a la investigación científica y el análisis de datos.

Aplicaciones Futuras. Por su sinfín de datos registrados ayuda a revolucionar tecnologías emergentes abriendo nuevas posibilidades.

Groq, empresa enfocada al desarrollo y expansión de inteligencia artificial (Internet)

¿Cómo usar Groq IA?

Para adentrarte al mundo de Groq IA solo debes registrarte en la plataforma GroqCloud.

El sitio está diseñado para desarrolladores, pero también para todos aquellos que han hecho uso de códigos de IA como TensorFlow y PyTorch.

Groq (GroqCloud)

¿A quién pertenece Groq?

Groq fue fundada por ex ingenieros de Google, liderados por Jonathan Ross, quien diseñó la Unidad de Procesamiento Tensor (TPU) y ASIC, un acelerador de inteligencia artificial.

En 2017 fue financiada inicialmente por Chamath Palihapitiya de Social Capital, con 10 millones de dólares (más de 179 millones de pesos).

Cuatro años después, aumentaron los inversionistas, se sumaron: