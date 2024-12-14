Mucho se ha hablado sobre Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare, especialmente de los mensajes en su Twitter como el Breloom de Pokémon.

Y es que de acuerdo a varios usuarios que han querido desentrañar sus mensajes, el Breloom de Pokémon de Luigi Mangione de 26 años de edad, de hecho tiene un significado.

Uno que se relacionaría con el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a quién aparentemente Luigi Mangione mató.

¿Qué significa el Breloom de Pokémon que Luigi Mangione dejó en su Twitter?

Desde hace unos días que el nombre de Luigi Mangione se ha hecho viral en redes sociales, al revelarse que él habría sido el presunto asesino del CEO de UnitedHealthCare: Brian Thompson.

Es por eso que se han dado a la tarea de investigar sus antecedentes y redes sociales, en donde los usuarios encontraron imágenes que, aparentemente se relacionan como un Breloom de Pokémon.

En ese sentido, un hilo en Twitter explica que la imagen del Breloom de Pokemon en el feed de Luigi Mangione tiene un significado profundo.

El Breloom en Pokémon tiene el número 286 en la Pokédex, lo cual ha sido relacionado con el proverbio de la Biblia 28:6 que dice:

“Mejor es el pobre que camina en su integridad que el rico de caminos torcidos” Biblia

Y es que el Breloom de Pokémon está integrado al banner del Twitter de Luigi Mangione, el cual habría dado pistas de sus planes sobre el CEO de UnitedHealthcare.

Pues Breloom está al lado de una fotografía suya de su cirugía de espalda y después, una foto de él en medio de la selva.

¿Qué tiene que ver Breelom de Pokémon con Luigi Mangione? (The Pokémon Company)

El número 286 como el de Pokémon Breloom habría sido significativo para Luigi Mangione

Se ha revelado que Luigi Mangione habría dejado pistas de lo que planeaba hacerle al CEO de UnitedHealtcare, pues el Pokémon Breloom habría tenido mucho que ver.

Como ya se dijo, Breloom es el Pokémon número 286 que refiere a un proverbio a la Biblia, escribió 286 tuits, pero también es el código de negación de los servicios médicos en cuanto a aseguradoras.

El cual se utiliza cuando no se han cumplido los plazos de apelación de una reclamación en el seguro médico y como resultado, la reclamación se niega.

Al revelarse que Luigi Mangione estaba enfermo de su espalda y su cirugía de columna, también hay quien comentó que de hecho el Pokémon Breloom usa como ataque efectos de parálisis.

De momento, quienes han descubierto todo el lore detrás de Luigi Mangione y el Breloom que dejó en Twitter, han quedado sorprendidos pues aseguran que la muerte del CEO pudo haberse evitado.

Aunque otros han asegurado que Luigi Mangione se ha convertido en una especie de héroe al luchar contra el sistema de seguros médicos que, se sabe, muchas veces se aprovechan de sus clientes.