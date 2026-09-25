Donald Trump y Melania Trump recibieron este jueves a Xi Jinping y Peng Liyuan en la Casa Blanca para una cena de Estado durante su visita oficial a Washington.

Entre los invitados destacan representantes de algunas de las mayores compañías tecnológicas estadounidenses y globales como:

El encuentro ocurre tras una reunión privada entre Donald Trump y Xi Jinping, quienes abordaron comercio, aranceles, Taiwán, la guerra en Irán y la inteligencia artificial durante las conversaciones.

¿Qué habrá en la cena de Trump y Xi Jinping?

La cena se celebra en el Salón Este y reúne delegaciones oficiales, funcionarios y empresarios; su menú combina ingredientes estadounidenses con influencias chinas durante el banquete oficial.

El primer plato incluye calabaza y hongos; después se servirá lubina con costra de sésamo, berenjena asada y salsa verde, mientras el postre será cremoso de vainilla.

El postre incorpora nueces, cerezas confitadas y helado elaborado con miel de las colmenas de la Casa Blanca, como parte de la propuesta gastronómica del banquete oficial.

Donald Trump recibió a Xi Jinping en la base aérea Andrews (Mark Schiefelbein / AP Photo/Mark Schiefelbein)

El brindis será con Schramsberg Blanc De Noir, espumoso californiano relacionado con el encuentro de 1972 entre Richard Nixon y Zhou Enlai durante el histórico acercamiento bilateral.

Aunque Donald Trump es abstemio, bebió un sorbo de esa copa durante el banquete ofrecido por Xi Jinping en mayo, como gesto de cortesía diplomática entre mandatarios.

La gala contempla al tenor Christopher Macchio, quien cantó durante la investidura de Donald Trump en 2025, además de músicos militares del Cuerpo de Marines y Ejército.

La visita de Xi Jinping, primera de Estado a la Casa Blanca desde 2015, busca continuar el diálogo sobre comercio, tecnología y asuntos estratégicos bilaterales actuales prioritarios.