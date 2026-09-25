Con la intención de fortalecer la amistad entre ambas naciones, el presidente de China, Xi Jinping, anunció el jueves 24 de septiembre que enviarán dos osos panda a Estados Unidos.

“Los pandas gigantes Ping Ping y Fu Shuang llegarán al Zoo de Atlanta para conocer al público estadounidense” Xi Jinping. Presidente de China

Así lo anunció el mandatario ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, al señalar que será durante los siguientes días cuando los ejemplares lleguen al zoológico de Atlanta.

El gesto de amistad de China para Estados Unidos se trata de una acción de la llamada “diplomacia del panda”, con la que pretende afianzar las relaciones bilaterales luego de las recientes tensiones comerciales.

Donald Trump recibió a Xi Jinping en la base aérea Andrews (Alex Brandon / AP Photo/Alex Brandon)

China refuerza amistad con Estados Unidos con envío de dos osos pandas

El 24 de septiembre de 2026, el presidente de China, Xi Jinping, anunció la llegada de dos nuevos osos panda gigantes a Estados Unidos ante su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El mandatario chino confirmó durante la ceremonia de bienvenida realizada en la Casa Blanca que los dos ejemplares, llamadas Ping Ping y Fu Shuang, llegarán al Zoológico de Atlanta, en Georgia.

El anuncio ocurrió en el marco de la primera visita de Estado realizada por Xi Jinping a la capital de Estados Unidos en más de una década, ante las delegaciones diplomáticas de ambos países.

Durante su discurso oficial, el líder chino destacó el gesto de amistad es una buena noticia y señaló que el programa de préstamos refleja la buena relación entre ambos países.

La llegada de los mamíferos reactivará la presencia de la especie en el Zoológico de Atlanta, luego de que en 2024 devolvió sus ejemplares a China tras concluir un convenio previo de 25 años.

China enviará dos osos panda a Estados Unidos (Pexels)

China recurre a la “diplomacia del panda” con Estados Unidos

El envío de dos osos panda a Estados Unidos anunciado por China forma parte de la llamada “diplomacia del panda”, una estrategia basada en el préstamo temporal de estos mamíferos.

Esta práctica es utilizada por el gobierno de Pekín desde hace décadas como un símbolo de amistad hacia otros países y como una herramienta para proyectar su imagen cultural.

El gesto busca afianzar las relaciones bilaterales y aliviar tensiones políticas, utilizando a los animales como representantes culturales durante encuentros o visitas oficiales entre líderes de distintas naciones.

A través de estos convenios de conservación, China otorga los ejemplares a zoológicos internacionales para promover la cooperación científica y mantener la presencia de la especie.