Estados Unidos activó sus alertas luego de que un submarino del Ejército Popular realizará el lanzamiento de un misil chino de largo alcance con una ojiva simulada en el Océano Pacífico.

El hecho también desató críticas por parte de los gobiernos de Japón, Nueva Zelanda y Australia, al considerar que estas acciones pusieron en riesgo la paz y la estabilidad en la región.

Este lanzamiento de prueba formaba parte del programa anual de entrenamiento militar de China Wang Xuemeng, vocero de la Marina del Ejército Popular de Liberación

Por su parte, Wang Xuemeng, vocero de la Marina del Ejército Popular, dijo que el lanzamiento formaba parte del programa anual de entrenamiento militar de China y que no tenía objetivos terrestres.

Lanzamiento de un misil chino genera alertas en Estados Unidos (Especial)

China defiende lanzamiento de misil en el Océano Pacífico

En medio de las críticas, Wang Xuemeng defendió que el misil chino fue arrojado en conformidad con el derecho y la práctica internacional, agregando que su objetivo no era ningún país.

La operación se llevó a cabo en conformidad con el derecho y la práctica internacionales, sin que estuviera dirigida a ningún país u objetivo específico Wang Xuemeng, portavoz de la Marina del Ejército Popular de Liberación

Asimismo, sostuvo que se avisó a los gobiernos de la región del lanzamiento poco antes de que se produjera, aunque no dijo de manera inmediata desde dónde se disparó el misil ni dónde cayó.

China y EU (Mark Schiefelbein / AP)

Países reaccionan al lanzamiento de misil chino en el Océano Pacífico

Sobre este hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, declaró que China incurrió en un “hecho indeseable y preocupante” al utilizar el Pacífico Sur como campo de pruebas”.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, calificó la prueba como “desestabilizadora para la región” que “carece de transparencia”.

Japón manifestó “serias preocupaciones por el creciente ritmo de las actividades militares de China” y pidió a Beijing que reconsidere no realizar pruebas de misiles balísticos.