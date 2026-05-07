¡Ya nació la bebé de Karoline Leavitt! La vocera de la Casa Blanca dio la bienvenida a Viviana, su segunda hija.

Mediante la red social X, Karoline Leavitt, de 28 años de edad, informa que ‘Vivi’ nació el pasado 1 de mayo de 2026 en perfecto estado de salud.

“Nuestros corazones explotaron instantáneamente de amor”, cita y enseguida revela que Niko, hermanito de la pequeña, se está adaptando a ella con inmensa alegría.

Asimismo asegura que ella y su esposo Nicholas Riccio, de 60 años de edad, se encuentran disfrutando de la recién nacida y de su burbuja, es decir, de su familia.

Y, finalmente, agradece a todas las personas que le dedicaron oraciones por su embarazo: “Las sentí de verdad a lo largo de toda la experiencia. Dios es Bueno”, señala.

Por supuesto, la funcionaria y pieza clave en el gabinete de Donald Trump, comparte una fotografía de sí misma junto a su hija Viviana.

Karoline Leavitt presenta a su hija Viviana (@karolineleavitt / X)

¿Cuándo volverá Karoline Leavitt a la Casa Blanca?

Karoline Leavitt solicitó licencia de maternidad para disfrutar de la etapa final de su embarazo y del nacimiento de su hija Viviana.

Se despidió de la Casa Blanca el pasado 24 de abril; sin embargo, tres días después ofreció una rueda de prensa por el intento de asesinato contra Donald Trump, de 79 años de edad, en la Cena de Corresponsales.

Posteriormente volvió a ausentarse. Ella retomará su cargo tras cumplirse el periodo contemplado en la ley estadounidense, la cual contempla 12 semanas.

Karoline Leavitt se despide de la prensa por la llegada de su segundo bebé (Alex Brandon / AP)

Actualmente la titular de la Casa Blanca está siendo sustituida por Steven Cheung, director de comunicaciones.

Incluso por Marco Rubio, Secretario de Estado, lo que ha generado rumores sobre la posible candidatura de éste en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2028.