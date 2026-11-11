La bóveda de Santiago Peña no guardaba dinero: era una habitación de pánico vacía

La Fiscalía de Paraguay logró abrir la bóveda blindada que se encontraba oculta en la mansión de Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, pero el hallazgo fue distinto a lo que esperaban los investigadores.

De acuerdo con la información, la bóveda de Santiago Peña no guardaba dinero u otro tipo de bienes, sino que el espacio estaba completamente vacío y funcionaba como una habitación de pánico.

Bóveda de Santiago Peña resultó ser una habitación de pánico, no guardaba dinero

Autoridades de Paraguay recibieron información del propio Santiago Peña sobre la ubicación de la llave necesaria para abrir la bóveda oculta dentro de su mansión, por lo que lograron tener acceso la estructura.

La fiscal Silvia González explicó que se trataba de una habitación aparentemente nueva y no mostraba señales de haber sido utilizada, tampoco encontraron dinero en efectivo ni objetos de valor.

Silvia González, fiscal general (Captura de pantalla)

Según la explicación proporcionada por la defensa de Santiago Peña, la bóveda habría sido construida para servir como refugio ante posibles situaciones de peligro, como robos o intrusiones.

La habitación fue descubierta durante un allanamiento realizado el domingo 8 de noviembre en la residencia de verano de Peña, como parte de las investigaciones relacionadas con el colapso de Ueno Bank.

La bóveda estaba escondida detrás de una pared falsa y contaba con dos puertas blindadas, además de un sofisticado mecanismo de seguridad de fabricación israelí que incluía claves digitales, llaves físicas y lectores biométricos.

Debido a que los agentes no consiguieron abrir la segunda puerta, la Fiscalía de Paraguay mantuvo la propiedad bajo resguardo mientras buscaba la manera de ingresar sin dañar la estructura.

Aunque la bóveda no contenía dinero ni objetos de valor, las autoridades continúan revisando otros espacios y documentos para esclarecer las posibles irregularidades relacionadas con Ueno Bank.