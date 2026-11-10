Crisis de Ueno Bank: Pedro Alliana anuncia pago a casi el 95% de los ahorristas

Pedro Alliana, presidente de Paraguay, anunció que casi el 95% de los ahorristas afectados por la crisis de Ueno Bank ya recibió la devolución de sus recursos; se comprometió a seguir trabajando en el caso.

De acuerdo con las declaraciones de Pedro Alliana, se pagó a cerca de un millón 740 mil personas afectadas por Ueno Bank. Los recursos habrían sido obtenidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de Paraguay.

Pedro Alliana reporta devolución de ahorros al 95% de los clientes de Ueno Bank

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó intervenir Ueno Bank luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la legislación.

La medida contra Ueno Bank provocó el cierre de sus servicios digitales, tarjetas y cajeros automáticos. Millones de usuarios quedaron sin acceso a sus ahorros, por lo que Pedro Alliana tomó medidas al respecto.

Ueno Bank (Jorge Saenz / AP Photo/Jorge Saenz)

Tras haber asumido el cargo el pasado 6 de noviembre luego de la renuncia de Santiago Peña, Pedro Alliana informó que el 95% de las personas afectadas por Ueno Bank ya tienen acceso a sus ahorros.

Apuntó que se pagaron 330 millones de dólares al millón 740 mil de ahorristas afectados por la crisis de Ueno Bank y estos habrían salido del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

A través de redes sociales, Pedro Alliana adelantó que el porcentaje restante de los pagos se cubriría a más tardar el miércoles 11 de noviembre, conforme al calendario establecido para la restitución de los recursos.

Además de informar sobre la devolución de los depósitos, Alliana indicó que la recuperación de los recursos pertenecientes a los trabajadores y jubilados del sector público será una prioridad para su administración.

Este punto es relevante debido a que la crisis de Ueno Bank también puso bajo presión los recursos de instituciones públicas y fondos previsionales que mantenían dinero en la entidad.